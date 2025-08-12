Fútbol: U. de Chile e Independiente se miden por la Copa Sudamericana

El Rojo necesita un golpe de efecto que lo saque del letargo con el que inició el segundo semestre y busca encaminar la serie de octavos de la Copa ante la U de Chile. Conocé lo que debés saber del duelo.

U de Chile e Independiente jugarán, en Santiago, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Rojo va en búsqueda de un buen resultado que le permita definir la serie en Avellaneda y con el deseo de reencontrarse con el buen rendimiento del primer semestre del año. El partido será en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el miércoles a las 21.30. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan U. de Chile

e Independiente al duelo

por la Copa Sudamericana

El Chuncho ocupa la segunda posición de la liga chilena, a 6 puntos de Coquimbo Unidos, y viene de golear por 4-1 a Unión Española, en la 19° jornada. La U de Chile, dirigida por Gustavo Álvarez, accedió a octavos de final de la Copa Sudamericana tras quedar en la tercera posición del Grupo A de la Libertadores, detrás de Estudiantes y Botafogo, y habiendo ganado el playoff ante Guaraní por un marcador acumulado de 6-2.

El Rojo necesita un triunfo copero que le permita volver a creer en recuperar el rendimiento mostrado en la primera mitad del 2025. Inició el Clausura igualando con Sarmiento en Junín, cayendo con Talleres en Avellaneda y con Gimnasia en el Bosque, quedó eliminado en Copa Argentina con Belgrano y viene de igualar sin goles con River en el Libertadores de América. Aunque mostró una leve mejoría en su juego, cerró la jornada 4 último en la tabla de la Zona B. Independiente se quedó con el Grupo A de la Sudamericana con autoridad, sacándole 4 puntos a Guaraní y clasificando directamente a los octavos de final.

El probable once inicial

de U. de Chile vs.

Independiente,

por la Copa Sudamericana

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

La posible formación de

Independiente vs.

U. de Chile, por la

Copa Sudamericana

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

U. de Chile vs. Independiente,

por la Copa Sudamericana:

dónde ver en vivo y

datos del partido

Hora: 21.30

TV: ESPN

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

VAR: Daiane Muñiz (BRA)

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos