Futsal: están los cuatro clasificados de AFA

Independiente de Avellaneda, Boca Juniors, Barracas Central y Kimberley viajarán Posadas para diaputar la instancia final de la Copa de Oro del Futsal de AFA.

El actual campeón Barracas Central se metió en los cuartos de final de la Copa De Oro tras derrotar a Camioneros por 3 a 1.

En tanto que Boca Juniors también clasificó a los cuartos de final de la Copa de Oro del futsal AFA al derrotar a 17 de Agosto 6 a 5 en la definición desde el punto del penal tras finalizar igualados 2 a 2 en tiempo reglamentario.

El último clasificado fue Kimberley que derrotó a América del Sud 5 a 3.

Estos tres equipos se agregan a Independiente de Avellaneda qué el miércoles eliminó a River Plate.

Martes 12

Se enfrentarán Crucero del Norte, San Francisco, Sabalero y Guacurarí por un lugar en semifinales.

Viernes 15, en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann (Posadas)

Se cruzaran los equipos de AFA para buscar dos semifinalistas

Sábado 16, en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann (Posadas)

Semifinales (Dos equipos de Primera y dos de la Liga, en enfrentamientos cruzados)

Domingo 17 de agosto, en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann (Posadas)

Final (Ganadores de las semifinales)

La Copa de Oro de Futsal AFA llega a Posadas: “No solo suma experiencias sino también turismo”

Se trata de una competencia oficial que reúne a los ocho equipos mejor clasificados al término de la primera rueda del campeonato de Primera División de Futsal AFA. Se disputará entre el 15 y el 17 de agosto en el Polideportivo Finito Gehrmann.

Se confirmó que un evento deportivo de relieve nacional, llegará a la capital provincial. Se trata de la Copa de Oro de Futsal AFA, que se celebrará entre el 15 y el 17 de agosto en las instalaciones del Polideportivo Ernesto “Finito” Gerhmann.

“En un año y medio sin dudas logramos muchas cosas históricas desde el departamento de Futsal AFA. Ahora tenemos esta oportunidad de traer la Copa, que el año pasado se hizo en Rosario que es una liga muy prestigiosa, luego en Buenos Aires y ahora nos toca a nosotros”, indicó Gastón Molina, Presidente de la Liga Posadeña de Futsal, en diálogo con Canal Doce.

También hizo mención a la importancia del evento. “No solamente es la competencia, que vengan los más grandes del país, sino también nuestros equipos y nuestra gente tengan la posibilidad de medirse ante ellos y con el público misionero”, expresó.

En esa línea añadió que “hay que recalcar la confianza de AFA en nosotros para disputar este evento, que sin dudas va a traer no solamente experiencias para los nuestros sino también turismo. Ya desde Brasil y Paraguay nos están escribiendo así que es muy lindo sin dudas”.

La Copa de Oro

Es una competencia oficial que reúne a los ocho equipos mejor clasificados al término de la primera rueda del campeonato de Primera División de Futsal AFA. El torneo se disputa en formato de eliminación directa y otorga al campeón un lugar en la Fase Final Nacional de la Liga Nacional de Futsal Argentina, así como la clasificación a la Supercopa AFA 2026.

Por el lado de Misiones, ya están confirmados los cuatro representantes locales, que surgen del Torneo Apertura 2025 de la Liga Posadeña: Sabalero, Crucero del Norte, San Francisco y Guacurarí.

Los otros cuatro participantes se definirán esta semana en Buenos Aires, en una fase eliminatoria entre los siguientes clubes: River Plate, Independiente, Boca Juniors, 17 de Agosto, Barracas Central, Camioneros, Kimberley y América del Sud.