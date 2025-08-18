G-Dragon regala bebidas a sus fans para celebrar su cumpleaños

El líder de BIGBANG, G-Dragon, celebrará su cumpleaños de manera única junto a sus fanáticos en Corea del Sur.

Con motivo de su cumpleaños número 37, G-Dragon sorprendió a sus seguidores con un regalo muy especial. El artista decidió pagar por adelantado 2.632 bebidas que se repartirán en cafeterías temáticas organizadas por fans en Corea del Sur. El gesto busca agradecer el apoyo constante de su fandom, FAM, y reforzar la conexión que mantiene con ellos. El evento se dará durante todo el día del lunes 18 de agosto.Cestas de regalo

Según la notificación oficial, cada una de las 14 cafeterías participantes ofrecerá 188 bebidas gratuitas, distribuidas bajo la modalidad de orden de llegada. La cifra no es casual “188” representa “FANPLUS ONE” y el año de nacimiento del ídolo, 1988. La entrega estará disponible únicamente durante la jornada de celebración.

Los cafés de cumpleaños son una tradición en la cultura del K-pop, donde los fans decoran locales con fotos, exhibiciones y artículos conmemorativos. Sin embargo, este año G-Dragon decidió invertir personalmente en estas celebraciones para corresponder al cariño recibido. En el evento, miles de fans podrán disfrutar de una bebida gratis mientras participan en actividades temáticas. Esto marca un precedente poco común en la industria, donde son los fans quienes usualmente financian estos proyectos.

La noticia desató una ola de reacciones en las distintas redes sociales. En plataformas como X, internautas compartieron mensajes de admiración hacia el rapero de BIGBANG. Muchos recordaron otros gestos del artista en el pasado, que confirman su reputación como el “rey del fanservice”.