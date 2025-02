G20: el Gobierno cambia la comitiva y Luis Caputo no viajará a Sudáfrica para la cumbre de ministros

El ministro de Economía Luis Caputo finalmente no viajará a Sudáfrica para participar de la cumbre de ministros y gobernadores de bancos centrales del G20, tras haber formado parte de la comitiva presidencial en Washington y de haberse reunido junto a Javier Milei con la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva.

La comitiva argentina que viajará a la reunión de ese foro intenacional estará integrado así por el titular del Banco Central Santiago Bausili, su vice Vladimir Werning y el secretario de Finanzas Pablo Quirno. La reunión de ministros y banqueros centrales, la primera de este año en la agenda de este año que se desarrollará a lo largo del año en Sudáfrica, tendrá lugar en Ciudad del Cabo entre miércoles y jueves.

La presencia de Caputo había sido confirmada por el propio jefe del Palacio de Hacienda hace algunos días en una entrevista televisiva, en la que también hizo referencia a una reunión con Georgieva, otra de las participantes esperadas para la cita sudafricana. En lo sucesivo, las conversaciones con el Fondo continuarán con el carril habitual, con contactos de tipo técnico de forma diaria. El viceministro José Luis Daza está al mando de ese ida y vuelta. “Hoy recibí al Presidente Milei en el FMI para hablar sobre el plan de estabilización y crecimiento de Argentina, que está dando resultados significativos. Nuestros equipos siguen trabajando de manera constructiva en pos de un nuevo programa”, aseguró Georgieva en X tras el encuentro.

Por lo pronto, el ministro de Economía tuvo este domingo una conversación por teléfono con el secretario del Tesoro de los EE.UU. Scott Bessent, con quien “conversaron sobre las impresionantes medidas de reforma de la Administración Milei para reducir la inflación, reactivar el crecimiento impulsado por el sector privado, reducir la pobreza y aumentar los salarios reales”, mencionó el comunicado de la Secretaría del Tesoro. “El Secretario elogió al Ministro de Finanzas Caputo por las medidas de reforma macroeconómica y estructural que reducen la carga de la regulación sobre el sector privado y que reducen el tamaño y la influencia del gobierno”, concluyó el comunicado oficial.

Entendimiento técnico

En los últimos días, Caputo confirmó que el resultado del entendimiento técnico será enviado al Congreso para su aprobación. Inicialmente, surgió la posibilidad de que el acuerdo no fuera remitido al Parlamento, ya que no implica un aumento en la deuda neta, sino un cambio de acreedor. Los dólares del FMI se utilizarían para que el Tesoro cancele Letras Intransferibles en manos del BCRA, lo que convertiría deuda intra sector público en un pasivo con el organismo de crédito.

El ministro no precisó el monto del nuevo programa, que aún está en discusión, al igual que la secuencia de desembolsos. Estos dos elementos resultan clave para determinar si la asistencia permitirá acelerar la salida del cepo. Milei mencionó una cifra de USD 11.000 millones, aunque los funcionarios negociadores no la ratificaron. Caputo afirmó que el FMI no exigió una devaluación y aseguró que el esquema cambiario posterior al acuerdo ya está definido.

Ese esquema determinará la evolución del crawling peg, que redujo su ritmo este mes, el dólar blend exportador, que destina 20% de las liquidaciones al contado con liquidación, y las restricciones cambiarias vigentes, como el límite entre operaciones en el mercado oficial y los paralelos o la remisión de utilidades a casas matrices.