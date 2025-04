Gabriel Arias: «Este es el camino a seguir»

Racing Club aplastó a Fortaleza por 3-0 en el Estadio Castelão de Fortaleza, en Brasil, por la primera fecha del Grupo E de la CONMEBOL Libertadores. Y Gabriel Arias hizo referencia a la dificultad del partido que sacaron adelante en Brasil y lo comparó con los problemas que acumula el equipo en el Torneo Apertura.

«Sabíamos lo fuerte que se hacen ellos de local. Sabíamos que íbamos a tener que convivir con que ellos te someten. Tienen jugadores de buen pie, hacía calor, había muchos factores para que ellos nos superen y se sientan cómodos. Somos un equipo corto y compacto pero acá ninguno le escatima al esfuerzo», comentó Arias, que no le quitó valor al rival que enfrentaron, más allá de lo abultado del marcador final.

A la hora de enumerar los méritos que llevaron al equipo de Gustavo Costas a imponerse en Brasil, el arquero chileno y capitán opinó: «Este es el Racing que nos llevó a ser campeón de la Sudamericana, de la Recopa. Este es el camino que hay que seguir. Cuando uno corre para el equipo y el equipo corre para uno somos importantes. Destacar a los chicos que entraron desde el banco, son fundamentales, cada uno desde su lugar».

«A veces trabajamos y no se nos da. La liga argentina es muy difícil y a veces no te quedan esta clase de espacios como en la Copa. Hay que volver a ganar. Este Racing parecía que se había acostumbrado a perder y no está bueno. Hay que volver a ganar», finalizó Arias.

Costas: ‘Fue un partido durísimo, pero lo hicimos fácil’ (2:09)

Racing Club goleó a Fortaleza por 3-0 en el Estadio Castelão, en Brasil, por la primera fecha del Grupo E de la CONMEBOL Libertadores. Gustavo Costas valoró el trabajo realizado por sus jugadores, habló de las lesiones que lo perjudicaron en el torneo local y elogió a Agustín Almendra, una de las figuras del partido.

“Felicito a los chicos por el partido que hicieron. Lo fuimos a buscar. Los chicos van mejorando físicamente y eso se da jugando. Había chico que no estaban al 100% y jugaban igual», dijo Costas en el comienzo de su conferencia de prensa, tras la victoria espectacular de su equipo.

Antes de que le hagan la primera pregunta, el DT agregó: «Nosotros estamos ilusionados. Buscamos cosas internacionales y también vamos a ir por el campeonato. Tenemos una final con Banfield y vamos a ir con todo. Hoy jugaron en una cancha difícil y lo hicieron fácil. No perdían acá desde 2023. Nosotros estamos ilusionados. Sabemos a qué vinimos. A esa ilusión hay que ir a buscarla. Estos chicos tienen el sueño y el hambre que puede llevar a Racing a lo más alto”.

Sobre los malos resultados cosechados en el Torneo Apertura, Costas remarcó: “Sabemos en la situación que estamos. Sabemos que los partidos que nos tocó perder fueron por detalles o cag… nuestras. Después de Botafogo tuvimos muchas bajas y nos costó. La mejor manera para ponerse bien es jugando”.

“Con Almendra hablamos siempre y sabemos lo que nos puede dar. Hoy nos dio mucho”, opinó el entrenador sobre una de las grandes figuras del encuentro disputado en Brasil.

“¿El secreto para ganarle a tantos brasileños? Se lo tenés que preguntar a los jugadores. Nos plantamos de la misma manera y salimos a buscarlos. Nos pone contentos por lo que nos dan los jugadores. Cuando es difícil sacan un plus”, finalizó Costas.