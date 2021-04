Gabriel Deck: 14.5 millones y un contrato de cuatro temporadas

Compartir

La noticia fue uno de los impactos de la semana pasada: Gabriel Deck se convertirá en el segundo basquetbolista en desembarcar en la presente edición de la NBA, acompañando a Facundo Campazzo. El alero, de 26 años, se unirá en los próximos días a Oklahoma City Thunder, después de un fructífero paso por el Real Madrid.

Una vez que se traslade a Estados Unidos, el Tortu deberá cumplir con el protocolo de la liga, que implica pasar por varios test y aislamiento antes de ser autorizado a entrenarse con el equipo, por lo que la fecha de debut es imprecisa. El periodista Andrew Schlecht, que cubre el día a día de OKC Thunder, reveló detalles del acuerdo en las redes sociales.

El convenio tiene una duración de cuatro años, pero sólo uno de los cuatro, el primero, está garantizado. El resto del pacto queda ligado a la opción del equipo. ¿Qué quiere decir? Que percibirá lo correspondiente al período 2021 sea cortado o no, pero el resto ya dependerá de la determinación del Thunder. Es decir, lo que queda del certamen será una vidriera determinante para el Tortu de cara a su continuidad.

Por el vínculo completo, Deck percibiría 14.5 millones de dólares. Pero ya tiene garantizados 3.87 millones por lo que resta de la temporada. ¿Adónde llega el Tortu? A un equipo está 13° entre 15 equipos de la conferencia Oeste. Ya no cuenta con su estrella, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, un base de 22 años que la estaba rompiendo (23.7 puntos, 6 asistencias y 4.7 rebotes) hasta que sufrió una fascitis plantar. Además, la franquicia anunció que no tendrá más en cuenta al dominicano Al Horford, experimentado ala pivote que era su complemento (14.2 puntos y 6.7 rebotes), pero que a los 34 le quedan dos años de abultado contrato (53 millones) y el Thunder quiere cambiar para liberar dinero en el tope salarial.

Entre 2021 y 2027, OKC tendrá 17 de primera ronda y 17 de segunda. Una locura. Hoy tiene más picks que jugadores. El futuro es de OKC. Porque, además de esos picks, tiene 13 de sus 18 jugadores con 23 o menos años, gastando 91 millones en esta temporada y logrando bajar drásticamente la nómina para la que viene.

En consecuencia, Deck tendrá muchas chances de jugar, de mostrarse, aunque siempre siendo él; un obrero que, de a poco, se irá ganando la confianza de todos, aunque deberá acostumbrarse a perder más que a ganar. Pero, como Campazzo, su compañero en la Selección y ex compinche en el Real Madrid, tiene las cualidades para destacarse, por estilo, mentalidad y garra.

