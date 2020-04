Gabriel Rolón, con Pamela David: «Nos pidieron que estemos en aislamiento, no que suframos»

Compartir

A medida que la cuarentena obligatoria se fue prolongando, los argentinos fueron pasando por distintas etapas de adaptación. Pero la verdad es que a ninguno le resulta fácil tener que permanecer encerrado en su domicilio, sin poder trabajar o sin ver a sus afectos. Sobre todo, teniendo en cuenta que nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo se va a prolongar el aislamiento. ¿Cómo disminuir la ansiedad ante esta situación?. Para responder esta pregunta, en una nueva emisión de PamLive, el ciclo de entrevistas que produce Jotax digital, Pamela David dialogó con el psicólogo y escritor Gabriel Rolón.

Pamela: Pasa el tiempo y se habla mucho de este aislamiento social, pero la angustia está latente, a veces desaparece. ¿Qué hacemos con la angustia?

Rolón: Es comprensible estar angustiado, es sorpresivo ésto, inesperado, la angustia es esa emoción que nos habita cuando sentimos que puede pasar algo que nos causaría dolor. Pero la angustia no es el dolor, la angustia es el miedo de que algo malo te pase. ¿Por qué aparece la angustia? Porque es como una señal de alarma, que te dice: “Preparate, puede pasar algo que te haga o provoque dolor”.

Pamela: Seguimos en este momento sin saber hasta cuándo y cuánto sigue…

Rolón: La incertidumbre genera la angustia, la cuarentena es más larga de lo que esperábamos. Y nos damos cuenta de que la enfermedad ésta es mas impredecible y, como tenemos que sostener mucho tiempo esta situación de espera, nos ponemos ansiosos. La ansiedad es un aumento de la tensión psíquica y nos desborda.

Pamela: Hablábamos de la angustia que es normal que nos suceda y, además, le sumamos la incertidumbre. ¿Se puede trabajar la angustia?

Rolón: Lo primero que hay que hacer es bajar la ansiedad. ¿Sabés lo que baja la ansiedad? Lo que nos da placer. Es cierto: estamos en aislamiento, pero nos piden que estamos en aislamiento, no que suframos. Tenemos que apropiarnos de nuestra situación. Tomemos la decisión de que estamos en aislamiento porque nosotros nos cuidamos y cuidamos a los demás, no por algo que nos imponen. Podemos apropiarnos de esta decisión porque cuando tomás una decisión dejas de ser rehén. Hay que estructurar el día: lo que antes nos estructuraba ahora no está más, entonces perdemos la noción del tiempo. Eso pasa porque la psiquis se desestructuró, la tenemos que estructurar de nuevo. Estructurar el tiempo, para que la psiquis sienta que no está desorientada. Todas las actividades que puedan calmarnos. Y ver gente que amamos

Pamela: ¿Y como hacemos para ver a la gente que amamos?

Rolón: Así como nos estamos mirando nosotros. Ver es llamarlos y mirarlos por la cámara, aunque estén del otro lado, ver a los que queremos nos hace bien, nos calma. Cuando la psiquis puede programar se relaja, piensa que no estamos en riesgo.

Pamela: Tener el manejo de algo, comenzar con una rutina. ¿sirve desdramatizar?

Rolón: Sí, sirve, pero no negar. No hay que negar.

Pamela: Hay un temor que es difícil de sacar, de vaciar…

Rolón: Es que el miedo sano, saludable, es el que te dice que no te asomes a un abismo o que no cruces con los ojos cerrados.

Pamela: Que te quedes en casa, que entiendas que te tenés que quedar…

Rolón: Dramatizamos cuando exageramos nuestras emociones o temores. Tener cuidado está bien, pero si dramatizás está mal. Estar angustiado todo el día no es saludable. Hay que discernir porque no nos podemos permitir ir a todos los extremos: ni negación ni dramatización excesiva.

Pamela: ¿Es una cuarentena espiritual que nos hace conectar con nosotros mismos? ¿Repensarnos y analizarnos?

Rolón: Ojalá que si, ojalá que podamos usar este tiempo para eso… ¿Viste que siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo para nosotros? Ahora tenemos todo el tiempo de golpe y no sabemos que hacer. Dedicá el tiempo para mirar hacia dentro. Los que tengan la posibilidad, no son todos los aislamientos iguales. El que pueda que aproveche estos momentos y piense cómo viene en la vida. Si están caminando en los rumbos que quieren caminar. Esto que pasa es doloroso, hemos perdido cosas: abrazos, seres queridos, trabajos. Hay que asumir las perdidas, esto va a pasar y vamos a tener que ver con qué mundo nos encontramos.

Pamela: ¿Cómo podemos ayudar a los que están solos?

Rolón: Hoy vos lo estás haciendo, estás ayudando a esa gente ofreciendo invitados, tu talento como entrevistadora, cada uno de nosotros aporta desde donde puede. Hay una diferencia entre “estar solo “y “quedarse solo en aislamiento”. El que la tiene difícil es el que “está solo”, pero sé que hay voluntariado, para poder ayudar, deberíamos hacer lo posible para tener un “0-800” para alguien que necesita hablar, por la salud psíquica. La palabra calma, descomprime.

Pamela: Después de esto, ¿vamos a cambiar en algo positivo?

Rolón: Sí. Hay personas que se van a dar cuenta las ganas que tenían de ver a su familia o amigos y, en esta situación donde las papas queman, a tu mente vienen algunas personas. Me parece que todos tenemos una opción de aprender algo sobre esto. No tengo esperanza de que toda la humanidad sea buena. Sólo tenemos un enemigo en común. Todos vamos a perder mucho o poco. Pero hay que construir desde el deseo y no desde la bronca. Sueño con que algunas de las cosas que estamos viviendo en este momento nos queden, para crecer. Que aplaudan siempre a los médicos a las 21hs, que agradezcamos al recolector de basura…Tenemos que aprender mucho de esto, si tuviéramos la capacidad de no olvidar.