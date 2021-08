Gabriela Neme: “El formoseño hoy se dio cuenta que la realidad mató al relato”

Compartir

En el piso de Expres en Radio, la precandidata a diputada nacional por el frente “Estamos con Vos” Gabriela Neme habló entre otras cuestiones del porqué decidió incursionar en la política donde dejó en claro que la pandemia mostró la peor cara del gobernador Gildo Insfrán quien “a través de las medidas vulneró los derechos de los formoseños” y que “hoy la realidad mató al relato”.

“Desde chica me molestaban las injusticias y siempre rompí estructuras, mis padres me dejaron ser. Critiqué mucho tiempo al Gobierno y no hice nada, ahora eso cambió”, comenzó diciendo.

Seguidamente aseveró que “insfrán siempre fue autoritario” y que “esta pandemia puso su peor cara”.

Asimismo agregó que desde el comienzo de la pandemia se vulneraron los derechos. “Tuvimos a los varados que no podían ingresar, a quienes les cuestionaban el porqué querían volver, después los CAS, los allanamientos, las persecuciones a los más pobres en los controles policiales, porque a los motociclistas atajaban y a los que iban en camioneta no”, sostuvo Neme.

Por otro lado, lanzó que “echan la culpa a los que marchamos de producir masificación de contagio, pero los contagios iban a pasar, el Gobierno mismo decía que teníamos que prepararnos y sin embargo cuando ingresó el covid ellos no tenían preparado el sistema sanitario, es perverso decir que alguien quiere contagiar”.

“El formoseño hoy se dio cuenta que la realidad mató al relato”, aseveró.

