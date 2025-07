Gabriela Neme: «En Formosa, Insfrán maneja lo que quiere y como quiere, violentando la voluntad popular»

La diputada provincial Gabriela Neme, referente de Nuevo País, brindó una contundente entrevista en el programa «Exprés en Radio» de FM VLU 88.5, donde analizó los resultados de las últimas elecciones, denunció irregularidades y delineó el futuro de su espacio político. Neme fue enfática al afirmar que en Formosa, «Insfrán maneja lo que quiere y como quiere, violentando la voluntad popular», y adelantó que llevará su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia.



Un Fraude Electoral Consumado: Cambios de Reglas y Connivencia



La diputada Neme no anduvo con rodeos al calificar las últimas elecciones como «muy atípicas», marcadas por la injerencia del oficialismo y la manipulación de los procesos. Denunció un «fraude electoral» gestado a través de «la suma de pequeñas acciones que terminan siendo gigantes». Entre los puntos más graves, Neme señaló el cambio de reglas para la fiscalización a solo 12 horas de los comicios, impidiendo la participación de fiscales de Nuevo País en el interior provincial.

«Nos hicieron eso con los fiscales. Nos cambiaron las reglas 12 horas antes de una elección cuando sabían que nosotros en el interior no teníamos armado con candidatos locales», explicó Neme. La modificación de la ley, que exigía que los fiscales estuvieran domiciliados en el departamento en lugar de la provincia, generó un caos y, según la diputada, impidió el control efectivo del proceso electoral. «Si eso no es fraude, ¿qué es?», sentenció.



Además, Neme apuntó directamente al Tribunal Electoral Provincial (TEP) y a la apoderada lema del Frente Amplio Formoseño, Agustina Villaggi, y a los apoderados del radicalismo, Villaggi y Jaquet, por negarse a recurrir resoluciones perjudiciales y no defender los intereses de todos los sublemas. Mencionó la polémica por el color de las boletas, que perjudicó a Nuevo País, y la falta de impugnaciones por parte del Frente Amplio Formoseño ante las irregularidades detectadas en el escrutinio definitivo, como urnas de cárceles que llegaron abiertas.



Ruptura con el Frente Amplio y la Búsqueda de una Oposición Real



Gabriela Neme fue categórica al descartar cualquier futura alianza con aquellos que considera «funcionales al gobierno». «Yo no juego con gente que es funcional al gobierno. Yo no participo en nuestro espacio», afirmó, refiriéndose a la posibilidad de volver a integrar el Frente Amplio Formoseño. La diputada enfatizó la necesidad de una construcción real de la unidad opositora, más allá de la mera suma de dirigentes. «La unidad es una construcción. ¿De qué lado de la historia estás?», cuestionó, citando a Ofelia Fernández.



Neme defendió la legitimidad de los 19.025 votos obtenidos por Nuevo País, destacando que son «votos que no se compraron, no se intercambiaron, no se amenazaron. Son votos del cambio cultural de una Formosa distinta». A su vez, minimizó los resultados de otros espacios opositores, señalando que la alianza oficialista tuvo que «violar la ley» para dejarla fuera.



Batalla Legal por la Banca y Reforma Constitucional



La diputada confirmó que ya se han iniciado acciones judiciales para revertir la resolución del TEP que la dejó fuera de la Legislatura. «Lo planteamos ya. Está planteado primero en el TEP con un recurso», explicó, y agregó que también se presentó una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar la proclamación y jura del candidato que ocuparía su banca, Zaiser.

Neme no descartó llegar hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso ir «en forma directa» si es necesario, con el objetivo de lograr la intervención del Poder Judicial provincial.

Respecto a la inminente reforma de la Constitución provincial, Neme adelantó que junto a su compañero de espacio, Billy Evans, quien encabeza la lista de convencionales constituyentes, trabajarán para limitar la reelección indefinida a un solo período en todos los cargos. También buscarán establecer la obligatoriedad para todos los funcionarios de presentar declaraciones juradas de bienes, con la fiscalización de organismos externos, para combatir la corrupción.



Neme se mostró escéptica sobre la posibilidad de que sus propuestas sean aceptadas, considerando que la Constitución ya estaría «armada» por el oficialismo. Sin embargo, aseguró que seguirán dando la batalla. «Gildo no va a estar más y la justicia (en algún momento) Gildo no va a estar más», vaticinó, confiando en que «la gota de agua termina de erosionar la piedra».



¿Intervención Judicial? El Camino para Limitar el Poder de Insfrán



La diputada Neme reiteró su postura a favor de la intervención del Poder Judicial formoseño, una idea que, si bien en un principio contemplaba una intervención total de la provincia, luego reorientó tras dialogar con referentes nacionales. «INSFRAN no lo van a intervenir. INSFRAN es el gran facilitador político de muchos gobernadores», afirmó, reconociendo la dificultad de una intervención total que debe pasar por el Congreso.



Por ello, Neme aboga por «intervenirle la justicia», sosteniendo que «hasta Insfrán puede ser un buen gobernador si tiene límites». Criticó duramente la actuación del TEP y de algunos jueces del Superior Tribunal de Justicia, a quienes acusó de connivencia con el oficialismo y de «prostituir» la política. «Un pueblo sin justicia, es un pueblo realmente destinado al abandono, a la pobreza, a todo lo malo», sentenció.



Futuro Político y Lucha Constante



Consultada sobre una posible candidatura a diputada nacional, Neme afirmó que es una posibilidad que «el espacio resolverá», pero dejó en claro su disposición a seguir luchando desde donde le toque. Hizo hincapié en la importancia de acompañar a la nación con diputados que «estén dispuestos a jugársela por las provincias, a jugársela por la patria, a dejar de especular políticamente».



Finalmente, Neme reflexionó sobre la percepción de que «siempre está peleando» y «aparece con videos». Comparó su accionar con el de Elisa Carrió, señalando que gracias a las denuncias de Carrió, «Cristina está condenada». «Guarda con Insfran y guarda con todos los la mafia de Insfran que algún día alguien esté yo en política o no esté más en política, va a levantar el teléfono y me va a decir, ‘Gabi, gracias por la investigación y por la denuncia Insfrán porque hoy iba a estar condenado'», sentenció con convicción.



Para concluir, la diputada Neme extendió una invitación a la ciudadanía a participar en la marcha por Gisela, que se realizará hoy a las 17 horas en la plaza, en repudio a los femicidios y la violencia de género. «No queremos más femicidios», enfatizó, destacando la importancia de que la sociedad se ponga de pie ante estas problemáticas.