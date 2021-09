Gabriela Neme: “Formosa está de fiesta, la oposición es la gran triunfadora”

Compartir

Por su parte, Gabriela Neme realizó un vivo a través de las redes sociales donde también agradeció el acompañamiento de los 54.000 formoseños que apoyó a Estamos con Vos y valoró que “la oposición es la gran triunfadora, porque superó a quien se creía invencible”.

“Hoy nace la construcción de la nueva construcción de Formosa que esperábamos. Hoy Formosa ganó la batalla, el formoseño, los jóvenes, las familias le han ganado la batalla al modelo de Gildo Insfrán”, comenzó.

Y agregó: “hoy Formosa está de fiesta, la oposición es la gran triunfadora y el pueblo le dijo basta a Gildo Insfrán”.

Seguidamente agradeció a todos los que acompañaron. “54.000 votos de los formoseños diciendo sí al espacio de Estamos con Vos, que como dijimos siempre no tenemos estructura y nos decían que estábamos solo, yo les contestaba que estábamos de la mano de miles de formoseños dispuestos a darnos su sí y a decirle no a Gildo Insfrán”.

“Este espacio que hoy queda con un 20% de la representatividad de la población va a seguir construyendo, porque este es el principio del fin, hoy la oposición toda superó al que se creía invencible al que se creía invencible, quien no pudo superar el 50% de los votos”, aseveró.

“Formosa tiene que seguir construyendo juntos y unidos la provincia que nos merecemos, la que soñamos para nuestros hijos y la que le debemos a nuestros padres y abuelos; a pesar de todo tenemos que estar de pie. Hoy empezó la caída de lo que parecía un imperio indestructible”, dijo Neme.

