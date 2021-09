Gabriela Neme: “Hay que tomar el ejemplo de las personas mayores e ir a votar”

Compartir

La concejal y precandidata a diputada nacional por el frente “Estamos con Vos”, Gabriela Neme, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que “hay un despertar en Formosa y el domingo será una fiesta para la democracia”, teniendo en cuenta que se celebran las PASO.

“Hemos recorrido casi todo el interior, quedándonos solo algunos parajes más lejanos, los distintos barrios y nos sentimos muy satisfechos con la reacción y el acompañamiento del pueblo formoseño, sentimos que hay una nueva Formosa, que hay un despertar de Formosa y que el domingo va a ser un día de fiesta para la democracia, los valores y de decir nunca más al atraso, al abandono y la quita de derechos y libertades”, expresó Neme.

“Nosotros salimos y caminamos, improvisamos los lugares a donde vamos a ir, hablamos con los que conocemos y los que no y la reacción del 95% de la gente es muy óptima, me dan palabras de fuerzas, a mi me emocionan cuando los veo y me dicen ‘estamos con vos’ que es nuestro espacio, vemos el convencimiento de personas que van a ir a votar, que quieren ir a hacerlo, a pesar de ser mayores de 70 años muchos nos dijeron que igual van a ir, eso hace que nos demos cuenta que hay una Formosa diferente, nueva, del pueblo donde la dirigencia para seguir sosteniéndose va a tener que rendir cuenta de lo que hace y de lo que no hace”, subrayó.

La edil capitalina señaló que “que me queda claro es que no va a haber más Gildo Insfrán en el 2023, eso está más que claro, la gente no lo quiere más, el 80% de las personas peronistas nos dice que son peronistas, no gildistas, la gente se dio cuenta que Insfrán no representa al justicialismo porque no levanta la bandera del trabajo, de la justicia social, no miró a los más vulnerables, maltrató a los pobres”.

“Tenemos que diseñar una buena opción para después del 12 de septiembre, primero debemos pasar este trámite, hacer el análisis político y convocar a todos los jóvenes a ser parte, creemos que hay mucho compromiso y un factor muy amplio que está decidido a cambiar y que se quiere involucrar en política”, indicó.

“Este jueves hay coincidencia en la metodología de cierre de campaña con el oficialismo, pero creo que va a ser diferente en la esencia, noostros teníamos pensado hacer una caravana con un gran naranjazo, es una caravana popular, con el pueblo y no con las 4×4 del estado, nos vamos a movilizar junto al pueblo para hacer un cierre con alegría y esperanza teñido de color naranja”, destacó.

“Hay que tomar el ejemplo de las personas mayores e ir a votar, les pido a los jóvenes que vayan a votar, son los que tienen que luchar para conseguir tener una oportunidad en la vida, que se le abra paso al progreso, al futuro, tienen que involucrarse, ir a votar primero, votar con conciencia, saber que si gana el color azul nos van a volver a encerrar, confiar que la boleta naranja que representa el compromiso y la lucha no tiene nada que ver con la boleta azul, que los que dicen que votar a Neme es votar a Insfrán son los mismos que han sido cómplices hace 26 años de este modelo de abandono y olvido, que la gente vaya tranquila, que nos pida la boleta y si no quieren que busquen la mejor opción pero que vayan a votar, que cuiden la democracia”, solicitó al finalizar.

