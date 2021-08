Gabriela Neme: “Le decimos no a Insfrán, a su modelo de atraso y sí al progreso”

Compartir

La precandidata a diputada nacional por el frente “Estamos con Vos”, Gabriela Neme pidió el acompañamiento de los formoseños para decir basta al modelo de “atraso” que gobierna la provincia desde hace años y lanzó que “este es el momento, es el comienzo del fin de una era”.

“En los últimos 18 meses nos pusimos al frente de la batalla contra un gobierno autoritario, al que acusamos de improvisación constante y falta de empatía con miles de formoseños avasallados en sus derechos”, sostuvo la precandidata.

Recordó que “fui golpeada, agredieron a mi familia, me fracturaron el brazo, me detuvieron ilegalmente tres veces siendo abogada y concejal”, pero “no me vencieron” y “no lo van a lograr porque soy una mujer que no acepta la manipulación y la mentira”.

Valoró que “hoy la lucha se da con propuestas, las desarrollamos escuchando y dialogando con los vecinos y las vecinas. Lo hicimos con la convicción de que podemos tener esa provincia que soñaron nuestros abuelos, que mira al progreso de frente y no se aísla con dirigentes ausentes”.

Agregó entonces que “lanzamos nuestro espacio con la convicción de que vamos a lograr recuperar los derechos que nos quitaron tanto el gildismo como dirigentes de la oposición funcionales, ausentes y cómplices”.

“Me preguntan muchas veces si vamos solos y mi respuesta siempre es la misma, vamos de la mano de miles y miles de formoseños y formoseñas que le dicen no a este modelo de atraso”, lanzó Neme.

Finalmente consideró que “ellos son el pasado, nosotros el futuro con ideas, con propuestas y con valores. Cada vez somos más y depende de todos nos juntos cambiar la realidad”.

“Llegó el tiempo, este es el momento. Es hoy y es ahora. El comienzo del fin de una era. Vamos todos unidos y juntos”, culminó diciendo.

