Neme sobre reunión con Carbajal: “La gente pide que nos juntemos”

Visitó ayer el piso de Exprés en Radio Gabriela Neme, candidata a diputada nacional por el Frente Estamos con Vos, que en las PASO sacó el 19,15 % de votos. La misma hizo un análisis de los comicios y destacó que fue una buena elección. Asimismo, ante la posibilidad de “aliarse” con Juntos por Formosa Libre dijo que “no podemos ser adversarios entre nosotros” y que “eso fue muy malo como lectura” porque “la gente pide que nos juntemos”.

“Estamos felices con los resultados, nosotros lo decíamos, pero nadie nos creía”, comenzó diciendo Neme.

Agregó que cree que la ciudadanía esta “madurando” democráticamente y que “hay un contrato social que no es transferible por eso hay que ser muy respetuosos y cautos”.

Consultada si se esperaba los resultados dijo que “si” y que “por eso veníamos diciendo que ya ganamos; hay más de 60.000 formoseños que a pesar de no estar la boleta en los cuartos oscuros pudieron decir sí a Estamos con Vos”.

“Es impresionante la alegría que hay, cuando uno pierde la gente se te quiere ir, pero acá se sumaron, nos siguen llamando”, agregó la candidata.

Seguidamente expuso que “todavía estamos en un canal de diálogo porque hubo mucha presion social que por ahí se confunde, porque dos más dos en política no es cuatro. Hoy es más importante la paz social y la tranquilidad que cualquier especulación de cargos políticos. Es importante la construcción, estemos juntos o no con Fernando en noviembre es estar sentados sólidos y decir queremos una Formosa sin Insfrán, porque no podemos ser adversarios entre nosotros, eso fue muy malo como lectura, y esa fue una de las autocriticas que hicimos”.

“En las PASO quedó claro que hay un pos-gildismo donde se van a empezar a acomodar las piezas, es el principio del fin”, lanzó

Reunión con

Fernando Carbajal

En otro tramo de la entrevista, Neme se refirió a la reunión que llevó adelante junto a Fernando Carbajal el viernes. “El pedido de la gente era tanto que tomé la iniciativa de mandarle un mensaje para decirle que nos juntemos porque tenemos que dar respuestas. Creo que la dirigencia tiene que ser responsable”, aseveró.

Y continuó diciendo que durante el encuentro coincidieron en que hay que tener una dirigencia opositora “sólida” y “poner los puntos en donde estamos de acuerdo”.

“Primero obviamente hicimos una autocrítica de que hubo momento en que parecía que yo era más adversaria que el mismo modelo de Insfrán; eso se habló y se pidieron las disculpas que había que pedir”, comentó.

También agregó que se analizó el mapa electoral “y nos pusimos de acuerdo a que tenemos que abrir este canal de diálogo, son momentos de crear puentes, porque la oposición toda debe estar muy unida para lidiar contra el avasallamiento y el modelo de Insfrán”.

“No hablamos de cargos, de si vamos a estar juntos o no, eso tiene que ir en una segunda charla que se debe dar naturalmente”, dejó en claro la misma.

“La gente quiere que nos juntemos, eso lo escuchamos, por eso tomé la iniciativa, escucho a la gente y esa es una de mis fortalezas”, aseveró.

Por otro lado, cuando se le preguntó si podrían ir juntos en noviembre respondió: “no está afirmado ni descartado, estamos en un diálogo”.

“Que los vecinos se queden tranquilos, lo que nosotros estamos llevando a la mesa del diálogo es dejar lo individual a un costado y buscar el beneficio de todos”, apaciguó.

Y cerró: “lo que tiene que entender el electorado es que no nos vamos a fusionar en ideología, en forma de trabajo, Fernando seguirá trabajando como quiere, y yo seguiré siendo lo que soy, y la lucha va a seguir igual o más. La batalla empezará al segundo día del 14 de noviembre”.

