Gabriela Neme y Adrián Bogado presentaron proyecto de auditoria a la empresa REFSA S.A

Ayer, los diputados provinciales Gabriela Neme y Adrián Bogado presentaron ante la Legislatura de Formosa un proyecto de auditoria a la empresa REFSA S.A. «Queremos que REFSA rinda cuenta de los desmedidos aumentos de tarifa que se aplicaron», expuso Neme.

Seguidamente indicó que «el gobierno de Gildo Insfrán le ajustó el salario un 400% a los empleados estatales con el aumento aplicado por la empresa de energía eléctrica. El empleado público destina un promedio del 20% o incluso más de su sueldo para pagar la luz».

«En Formosa tenemos los sueldos más bajos del país y pagamos una de las tarifas más altas sin fuentes de energía alternativas», expuso la legisladora.

Comentó entonces que «junto a Adrián Bogado presentamos un pedido de auditoria para que REFSA rinda cuenta de los desmedidos aumentos de tarifa que se aplicaron sin audiencia pública y con un cuadro tarifario muy por encima del aumento que había autorizado Nación».

Y dejó en claro Neme: «desde el bloque Floro Eleuterio Bogado no vamos dejar de representar la voz de los miles de formoseños que por miedo y amenazas no se animan a reclamar, pero son víctimas de los constantes avasallamientos de Insfrán. No vamos a permitir que se le siga metiendo la mano en el bolsillo al empleado público, municipal, cooperativistas, monotributistas y tantos trabajadores y trabajadoras precarizados que no pueden afrontar el pago de sus facturas de luz».

«Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que el pueblo deje de pagar los privilegios de Gildo Insfrán que ya lleva casi treinta años empobreciendo la provincia», sentenció la diputada.

Relacionado