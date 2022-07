Compartir

El jueves último, durante la sesión de Legislatura, los diputados Gabriela Neme y Adrián Bogado presentaron un proyecto de reducción del gasto público, pero no fue tratado por la negativa del oficialismo. “El Estado provincial debe cesar la compra de vehículos oficiales y la emisión de vales de combustibles”, señalan los legisladores.

En este marco, Neme comentó: “junto a Adrián Bogado presentamos un proyecto de ‘Reducción del Gasto Público’ que el oficialismo se negó a tratar. El proyecto de Ley 157/22 de ‘Ajuste contención y reducción del gasto público’ plantea que en este contexto de crisis el ajuste se tiene que dar en la clase política y no en el sector de los trabajadores. El Estado provincial debe cesar la compra de vehículos oficiales y la emisión de vales de combustibles”.

“No podemos permitir que los vehículos oficiales que paga todo el pueblo se utilicen para cuestiones personales, incluso viajes de placer, no tienen identificación, no pagan combustible ni estacionamiento como sí tienen que hacerlo los empleados públicos. Pedimos que los funcionarios utilicen sus vehículos particulares o el transporte público”, dijo.

Agregó entonces que “no pretendemos que el ajuste lo sufran los trabajadores sino que proponemos la reubicación de quiénes tengan la categoría de choferes personales de los funcionarios hacia otras áreas del sector público que necesitan personal para mejorar la atención”.

La legisladora dejó en claro que el objetivo de este proyecto es que se vendan o reasignen los miles de vehículos que son usados de manera abusiva con dinero del pueblo y hoy están a entera disposición de ministros, secretarios, subsecretarios, directores, asesores y demás funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo. “Tenemos que terminar con los privilegios. Los políticos estamos para servir al pueblo y no para servirnos del pueblo”, manifestó.

“Lo recaudado con la venta de teléfonos celulares y vehículos oficiales será utilizado para programas alimentarios del interior de la provincia y mejorar las condiciones de empleo, ya que hay empleados municipales que ganan tres mil pesos por mes (equivalentes a un kilo de pan por día). Estamos comprometidos a mejorar los salarios de los trabajadores en los municipios del interior”, continuó diciendo Neme.

Por último, insistió que “el Gobierno debe dejar de gastar en vehículos oficiales y vales de combustibles y comenzar a trabajar por la justicia social que tanto pregona”.

