Gaby Neme se mostró agradecida por el apoyo de la gente y anunció que realizará una gira provincial

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Gabriela Neme, diputada provincial electa por el Frente Amplio Formoseño, alianza “Juntos Somos Más”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO agradeció a los formoseños por el acompañamiento en las urnas y anunció que realizará una pequeña gira por capital y el interior provincial durante el mes de diciembre.

“Hay muchas dudas después de las elecciones, por eso es importante el escrutinio final y abrir las urnas que haya que abrir, para nosotros dentro de lo que es el PJ gana Delguy, también tenemos que rever algunas urnas del interior ya que la oposición está a solo 1500 votos de acceder al séptimo diputado y en las PASO después del escrutinio final mejoramos 2 mil votos lo que nos da todavía la esperanza porque tenemos muchas actas que aún no han llegado del interior, siempre eso tarda, también me han pasado datos de Clorinda donde podría haber la posibilidad de que sea 2 a 2 el reparto, va a ser muy tremendo y exhausto el trabajo que va a haber que hacer de contralor, de pedir que se abran las urnas que se tengan que abrir, acá claramente el gobierno está desesperado”, expresó.

En cuanto a la espera de lo que saldrá del escrutinio final donde se verá si ingresa al HCD capitalino Marcelo Sosa (FdT) o Paula Cattáneo (Valores Ciudadanos), Neme manifestó que “debe entrar el que eligió la gente, esto se va a saber, no tiene que ver con un acuerdo con el intendente, para nosotros daba como que Delguy había ganado pero nuestras actas también pueden tener un error por eso es importante el escrutinio definitivo y controlar con las otras actas del mismo frente y del oficialismo”.

“No puedo decir que hubo fraude porque el error puede estar en nuestra acta, lo que digo es que según nuestro conteo entraría Paula Cattáneo, pero en el conteo definitivo debemos esperar y controlar, no se sabe en qué mesa puede estar el error para hacer el control, es un trabajo titánico y no tenemos el equipo para hacer el contralor de todo el frente”, reconoció.

“Debemos garantizar que la voluntad popular esté por encima de cualquier artilugio o maniobra electoral. No descartamos la posibilidad de acceder a la banca número siete en Diputados, en las PASO la diferencia a favor nuestro fueron dos mil votos y ahora la diferencia es de 500 a favor de ellos para el coneto de la séptima banca lo que sería un hecho más que importante porque ahí estaríamos quebrando los dos tercios de la Cámara de Diputados, va a ser un trabajo realmente minucioso que tendrán que hacer nuestros fiscales en el escrutinio final”, advirtió.

Adelantó cómo será su rol en la legislatura formoseña. “Será de la misma forma en la que me desempeñé como concejal trabajando cerca de la gente, presentando los proyectos que tenemos que presentar, ya con Adrián Bogado tenemos en vista varios proyectos como el de regulación de IASEP que ya lo había presentado, pero lo vamos a volver a presentar, está la ley de lemas, reducción impositiva, promoción del polo industrial local, quita y reducción de impuestos en pandemia, hay distintos proyectos que vamos a presentar de cara a lo que estuvimos escuchando durante la campaña electoral y después haciendo una defensa enérgica de la defensa de los derechos de los formoseños”.

“Nosotros vamos a iniciar en diciembre una pequeña gira primero de agradecimiento y después ya entrando 2022 a partir de febrero vamos a iniciar un cronograma de trabajo tanto en capital como en el interior para poder fortalecer el interior que tiene muchas necesidades, hay hambre, con los resultados que se ven no hay que responsabilizarlos a ellos, la pasan muy mal, a veces el asistencialismo hace que voten condicionados porque no están en libertad, si tienen hambre, si los amenazan con que les van a quitar el agua que es un bien preciado, esa gente votó sin libertad y es ahí donde debemos trabajar”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp