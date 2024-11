Gago destacó el nivel de Boca Juniors y la forma en la que ganó su equipo

Boca Juniors festejó mucho en casa: venció por 4-1 a Godoy Cruz en la fecha Nº21 del Torneo de la Liga Profesional 2024 y consiguió el primer triunfo de Fernando Gago como entrenador del Xeneize. Y después el DT dejó sus sensaciones de lo mostrado por el equipo ante sus hinchas.

Con este triunfo, Boca llega a 53 puntos en la tabla acumulada y se mantiene a la expectativa para pelear por un cupo en la CONMEBOL Libertadores de 2025. Para lograr el objetivo de clasificarse, lo que no hizo este año, también puede ganar la Copa Argentina, donde jugará con Vélez Sarsfield, líder de la Liga Profesional, en semifinal, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero aguarda en la final.

Durante el encuentro, se vio un Gago muy efusivo, ya que apretó los puños y gritó mucho cada uno de los cuatro goles de Boca. Como si fuera un simpatizante más, celebró con ganas los tantos del club donde se formó futbolísticamente. Es que recién logró una victoria como DT del Xeneize en el quinto duelo, tras dos empates y dos derrotas.

«El partido, en lineas generales, fue muy bueno; se asemeja bastante a lo que pretendo. Debemos corregir ciertos aspectos, pero el equipo me gustó porque, a pesar de cómo arrancó, no se modificó la idea y seguimos insistiendo a partir de lo que se trabajó y ayuda a la confianza», comenzó diciendo Gago ante los medios.

«Nadie tiene el puesto asegurado. Es mi manera de trabajar: todos necesitan oportunidades y se la tienen que ganar en los entrenamientos. No saco jugadores por rendimientos, pero sí pongo por rendimientos. No hay que dar mucha vuelta. Necesito que tengan la motivación que todos se ganen el puesto día a día», agregó.

Fue consultado por las entradas de Dalmasso y Ruiz. «Joaquín (Ruiz) había entrado el otro día en un momento complicado y hoy quería y creía que necesitaban minutos para afianzarse. Es el proceso lógico de un juvenil, no jugarán todos los partidos, van a ir creciendo y cuando llegue su bajón, sea lo menos pronunciado», explicó.

«Creía que era partido para Juan, lo ví muy bien en los entrenamientos y creí que era el momento que tenga un partido para jugar», contó sobre Barinaga, reemplazante de Luis Advíncula. «Hay actitud cuando se gana y se pierde. Quiere ganar y compite para eso», destacó el técnico xeneize.

«A medida que pasan los entrenamientos, es un proceso que se adapten a mi forma de entrenar, se asemejó bastante en situaciones de ataque y defensivas, pero no nos tiene que confundir este resultado; hay que corregir. Hay que mantener el nivel de juego todo el partido, todos los partidos», aseguró Gago.

«Lo de la fecha de la Copa Argentina ante Vélez me enteré ayer. Pero yo pienso en el domingo (contra Sarmiento), tenemos un objetivo el 27 que es la semifinal, pero hay tiempo para trabajar para llegar lo mejor posible a cada partido», remarcó.

«¿Le llegan a Boca? No. Tuvo situaciones Godoy Cruz, pero en el segundo tiempo se dio el remate de afuera en el travesaño, rebote y atajó Brey, la del gol, una que alcanza a desviar al final… ¿Cuatro veces llegaron? Está bien. En el fútbol siempre te llegan. Una cosa es que te lleguen 10-12-15 veces… ¿3-4? Los rivales también juegan», admitió.

Sobre Zeballos, Gago también fue directo: «Lo entiendo por las lesiones, porque a mí me tocó. Está en un proceso de formación todavía. Tiene condiciones muy buenas, pero debe demostrarlas constantemente; no puede quedarse con un gol ni pensar que hacía 28 partidos que no convertía. Tiene mucho para dar, debe seguir trabajando, como todo joven, tiene pocos partidos en Primera, tiene que disfrutar hoy y mañana volver a trabajar».

«Merecían ganar los chicos, de la forma que veníamos trabajando, de la forma que queríamos jugar, siempre es positivo ganar, porque en el futbol se maneja por resultados. Necesitamos jugar en casa con nuestra gente. Ahora ya está y a prepara el partido del domingo que viene», afirmó.