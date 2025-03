Gago dijo que está dispuesto a seguir como DT de Boca y elogió a sus jugadores

Dio la palabra y aseguró que está dispuesto a seguir. Fernando Gago, el técnico de Boca Juniors, golpeado y criticado tras la durísima eliminación en la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2025, tras perder por penales ante Alianza Lima, habló en conferencia de prensa después del triunfo por 1-0 sobre Rosario Central por el Torneo Apertura y dijo que tiene fuerzas para continuar como DT del Xeneize.

Después del adiós en la Libertadores, Gago tuvo una charla con el Consejo de Fútbol. Ya el jueves, Diego Monroig, cronista de ESPN, contó en SportsCenter que el duelo frente a Central «sería el último partido de Gago». Fue muy reprobado por los hinchas en casa, en el encuentro ante el líder del Grupo B del certamen doméstico, pero igual les dijo a los medios que sigue firme como entrenador del plantel profesional. Y ahora Boca escaló a la punta del A.

Los hinchas de Boca fueron el termómetro, pero Gago hizo oídos sordos a las críticas de hinchas y prensa. Ya se habla de Mariano Herrón, el técnico de la Reserva, como candidato a dirigir al primer equipo, situación que ya experimentó en otras oportunidades, por escaso tiempo. Aunque por ahora continúa ‘Pintita’.

Gago no tiene la idea de dejar el cargo, pero tanto Juan Román Riquelme, el presidente del club, como el Consejo de Fútbol ya no creían que pudiera revertir la situación. Por eso, se sostenía que «la decisión estaba tomada».

Luego de la caída en la Libertadores, Gago había comentado: «Este es un golpe durísimo, era una ilusión grande de seguir en estas fases de la Copa. Es una tristeza muy grande de todos. Después se viene el Mundial de Clubes… Tengo fuerzas para seguir, al ciento por ciento. Seguro hay que seguir peleando, intentar mejorar…».

La palabra de Gago en

conferencia de prensa

Este viernes, el DT comentó: «Fue increíble cómo recaccionaron los hinchas tras la derrota en la Libertadores. La gente se manifestó, es normal, siempre es fantástico y habló bien de los hinchas. Desde 1996 disfruté acá, como alcanzapelotas, jugador, técnico, cada vez que vine acá».

Se lo consultó si sentía el respaldo de los dirigentes. «Hay que cortar un poco con este tema. Hablo todos los días con el Consejo de Fútbol, a veces con Riquelme, el presidente; ayer comimos en el hotel. De mi parte hay que seguir insistiendo, estamos trabajando para eso, no podemos hoy, pero seguiremos para mejorar y este proceso sigue adelante», afirmó Gago.

«No sé de dónde salió, de mi parte sigo, nunca dije nada. Ahora hablo porque estoy en conferencia de prensa. A mí nadie me dijo que no seguía. Vi en los medios, sí, pero no me afectó porque sé que no era cierto. Hablando de futuro, no sé qué puede pasar. Sé que la gente se va a manifestar y yo soy el responsable. Tenemos como equipo la ambición de seguir mejorando. Tenemos que mejorar, ganar y salir campeones del torneo», expresó.

«Los jugadores siempre dieron la cara por mí, ellos también querían ganar, levantarse y necesitaban ganar. La derrota en la Copa fue dura, terrible, y yo soy el responsable, pero no hay que rendirse nunca, hay que seguir luchando y peleándola. El club tiene su historia, es así. Con los futbolistas hablo mucho, todos los días, y nunca hubo una charla específica sobre este tema. Me gusta saber cómo están, cómo se sienten. Hoy querían estar todos, aunque algunos tenían molestias, estaban muy cansados, y no jugaron», destacó el técnico xeneize.

«Sería una falta de respeto a Cavani, un jugador que tiene más de 500 goles, criticarlo porque se perdió algunos ahora… Tenemos que ayudarlo, abastecerlo mejor. Ya meterá más goles y todos nuestros delanteros ya seguirán marcando», comentó.

«Se habla mucho y más después de una derrota así; hay que tratar de llegarle al jugador de otra manera. Hoy justo enfrentamos a un rival que no había perdido en este torneo y lo sacamos adelante, le ganamos bien. Hay que sacarse el dolor lo más rápido posible, no se va con este partido solo, hay que seguir haciendo las cosas bien y darle para adelante», remató.