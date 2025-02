Gago no quiso hablar del arbitraje, pero se quejó del primer gol: «Hay una ventaja de 15 metros»

Fernando Gago no fue la primera voz oficial de Boca Juniors tras la derrota ante Racing. Se le adelantó Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, que no se guardó nada a la hora de criticar el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Y un par de minutos después, llegó el turno del DT, que criticó una decisión arbitral pero no se enfocó en ese tema.

“El penal todavía no lo vi, la jugada de Martirena tampoco, pero sí vi la del lateral. Yo creo que se hace 15 metros más adelante de donde se fue. Y eso le pedía en la acción del juego por una cuestión lógica porque hay una ventaja de casi 15 metros del rival. He visto muchas veces que frenan los laterales o faltas y las hacen más atrás. Por ahí estaba equivocado yo, pero cuando vi la imagen había 15 metros”, indicó Pintita en conferencia de prensa.

Y continuó: “No me gusta hablar de los árbitros, sí de acciones en las que hay algo estipulado con un reglamento. Si hay un lateral, me enseñaron de chiquito, donde se va la pelota hay que sacarlo desde ese lugar y no desde otra altura. Eso sí lo puedo hablar. Después, la interpretación sobre si es amarilla o penal… Te digo la verdad: no se puede decir nada”.

Apenas Gastón Martirena sacó el lateral en la acción del gol de Luciano Vietto, Gato se quejó con el cuarto árbitro, que hizo caso omiso a su reclamo. Las otras polémicas que protestó el Xeneize fueron el penal de Juan Nardoni, no sancionado tras la revisión en el VAR, y una presunta segunda amarilla del lateral uruguayo.

Respecto al análisis del partido, el entrenador señaló: “Creo que el partido tuvo momentos donde jugamos donde queríamos. Nos faltó un poquito más de esa fase ofensiva en el primer tiempo. Nos posicionamos mejor en las situaciones de ataque en la segunda parte, encontramos con más facilidad los lugares donde lo podíamos dañar”.

“Lo bueno de tener estos partidos tan seguidos es que tenés revancha muy rápido. Y es una linda revancha tener un partido en tan poco tiempo. Veremos quién está disponible para jugar, quién terminó mejor de este partido, veremos lo que podemos hacer para dañar al rival y que ellos no nos dañe. Mañana trabajaremos y empezaremos a trabajar el partido del martes”, añadió el exvolante, que no coincidió en que al equipo le faltaba creación en el medio.

Finalmente, Gago marcó su postura respecto al presente del elenco azul y oro: “Estamos en construcción de ser un equipo y de tratar de lograr una identidad para jugar. Hubo situaciones de partido donde también el rival nos complicó. Nos llevó a un situación donde debíamos defender más bajo. Esto recién comienza. Vamos a seguir trabajando. Confío plenamente en estos chicos”.

Boca acumula 5 puntos tras cuatro fechas, debido a los empates con Argentinos y Unión y al triunfo frente a Huracán, y el próximo martes recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por la sexta jornada del Torneo Apertura. El viernes cerrará una intensa semana visitando a Banfield.