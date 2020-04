Gago rompió el silencio tras su última lesión y fijó una fecha para decidir si sigue jugando al fútbol

Compartir

El 2020 no arrancó bien para Fernando Gago, que sufrió otra lesión de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda en un partido contra Aldosivi. El volante de Vélez venía en alza de la mano de Gabriel Heinze pero nuevamente quedó atormentado por otra molestia que detuvo su carrera. Ayer, en el día de su cumpleaños número 34, habló de eso en Radio La Red.

“Sentí un pinchazo, no fue un golpe ni nada. Sentí que se me había ido un poco la rodilla. Al quinto mes de recuperación de mi anterior lesión de rodilla yo había tenido una molestia pero decidí no perarme y seguir haciendo el tratamiento correspondiente para volver a jugar. Me costó un poquito, hice un trabajo especial en el club y en mi casa todos los días, pero contra Aldosivi no aguanté más y tenía que operarme sí o sí”, explicó el mediocampista que lamentó el episodio que lo sorprendió cuando se encontraba óptimo desde lo físico.

¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? “Voy viendo cómo me voy sintiendo con el dolor de la rodilla y la recuperación. Van dos meses recién de recuperación y calculo que a los cuatro veré cómo estoy, para qué estoy, si tengo ganas de jugar, si no tengo molestias y si la rodilla responde bien. Ahí voy a hacer un análisis de lo que puedo llegar a hacer”. Para ser más específico, adelantó que entre julio y agosto definirá si sigue jugando al fútbol o se retira.

“Hoy me siento bien, soy cocinero, padre y profesor en casa. Traté de refugiarme en mi failia y estar mucho en casa para empezar la recuperación, que es larga, pesada, con rutinas de mucho tiempo. Eso te lleva a un desgaste lógico pero en un momento empiezan a volver las ganas de entrenar bien, jugar un partido y estar en un grupo de jugadores”, agregó.

Gago enumeró los puntos claves para volver a jugar profesionalmente luego de superar este tipo de lesiones de gravedad: “Ganas, predisposición y esfuerzo. A veces en la recuperación hacés un mal movimiento, se te inflama la rodilla y volvés para atrás porque tenés que parar un mes. Por suerte a mí nunca me pasó. Pero este es otro desafío personal. No quiero demomstrarle nada a nadie, lo hago por mí, porque me gusta jugar a la pelota”.

Por último, reveló que estudia la posibilidad de convertirse en técnico o manager cuando cuelgue los botines y tuvo palabras de elogio con Gabriel Heinze: “Hizo dos años increíbles en Vélez. Le dio una identidad de juego y forma al equipo. Le dio muchas cosas que no se ven en el campo sino en lo privado del club. Hizo crecer mucho a los chicos, los potenció muchísimo. Esas cosas son valorables, más allá de la relación que tengo es un grandísimo entrenador”.