Gago sobre Edinson Cavani: «El gol va a llegar, es una cuestión de tiempo»

Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors, habló sobre la mala racha goleadora que atraviesa el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien tampoco pudo convertir este viernes en el triunfo por 3 a 0 ante Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino.

En conferencia de prensa, el DT del Xeneize expresó sobre los cuatro encuentros que Cavani acumula sin marcar: “Que no convierta un gol, desde lo que creo yo que nos puede aportar al equipo iniciando… Después el gol va a llegar, es una cuestión de tiempo”.

“Han pasado muchísimos delanteros con muchos partidos sin gol, no sé ni cuántos partidos lleva sin gol. He visto muchos delanteros sin gol y después hacen cuatro goles en un mismo partido”, afirmó Gago.

En este 2025, Cavani sólo le ha podido convertir a Huracán por la tercera fecha del Apertura; luego jugó y no anotó contra Racing, Alianza Lima (por la revancha de la fase 2 de la CONMEBOL Libertadores), Rosario Central y Central Córdoba.

El entrenador argentino sentenció sobre el uruguayo y el resto de sus delanteros: “Es un jugador que tiene una jerarquía enorme y que es muy importante para nuestro plantel y vamos a seguir trabajando para tratar de que siga sosteniendo esas situaciones para que las pueda marcar. (Debemos) trabajar para generarle situaciones tanto a él, como a Milton (Giménez), a Miguel (Merentiel) o al que le toque jugar”.