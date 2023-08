Gal Gadot se declaró fanática de Damián Szifron: «Me encantaría trabajar con vos»

La actriz de La Mujer Maravilla, que actualmente protagoniza Agente Stone, reveló que una de sus películas favoritas es del director argentino

Durante la ronda de entrevistas promocionales de Agente Stone, la película de Netflix que se estrenó este viernes, la actriz Gal Gadot dialogó con el periodista argentino especializado en cine Agustín Eme, tal como él mismo se hace llamar en su cuenta de Twitter. Y lo sorprendió al asegurar que una de sus películas preferidas era, ni más ni menos, que Relatos Salvajes de Damián Szifron.

“¿Sabías que una de mis películas favoritas es una película argentina?”, dice la actriz israelí al reportero. Y, frente a la pregunta del joven que se muestra interesado en saber a cuál se refiere, le contesta dándole el nombre en inglés del film: “Wild Tales”. Como si esto fuera poco, cuando el periodista menciona al director de la multipremiada producción estrenada en 2014, la protagonista de La Mujer Maravilla no dudó en mirar a cámara para hablarle directamente y decirle: “Damián, me encantaría trabajar con vos”.

Cabe recordar que el film de Szifrón, protagonizado por Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Darío Grandinetti, Érica Rivas y Julieta Zylberberg, entre otros, relata seis historias en las que los personajes son llevados a situaciones límites en las que pierden el control de sus actos con consecuencias impensadas. Obtuvo el Premio Platino como Mejor Película Iberoamericana, entre muchos otros galardones, y fue nominada como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar.

La nota de Gal que se difundió en las últimas horas en las redes sociales, fue realizada antes de que comenzara la huelga de guionistas e intérpretes que afecta a la industria del entretenimiento y que, entre otras cosas, impide a los afiliados al SAG-AFTRA dar entrevistas a los medios de comunicación para promocionar las películas en las que trabajaron, hayan sido estrenadas como en este caso o no.

En este nuevo trabajo, la ex Miss Israel 2004 luce una vez más su agilidad en escenas de combate y acrobacias al convertirse en la agente de inteligencia Rachel Stone. Ella pertenece al grupo élite de espías denominado Charter, cuya misión es bastante ambiciosa: mantener la paz mundial.

El blockbuster dirigido por Tom Harper, el mismo de Peaky Blinders, tomó alrededor de tres años en desarrollarse. Respaldada por los productores ejecutivos de Misión imposible: sentencia mortal, la película aspira a llevar el mismo nivel de adrenalina que otros referentes del género. De hecho, el tráiler ya da un vistazo de saltos en parapente, explosiones, persecuciones y escenas de alta tensión entre la agente y los antagonistas que han tomado posesión de The Heart (el Corazón).

Según describe la sinopsis oficial del film, The Heart es un sistema de inteligencia artificial altamente avanzado. Es la IA más poderosa del mundo, capaz de asesorar sobre respuestas a posibles amenazas mundiales e incluso ofrecer probabilidades de éxito para neutralizarlas. Por ello, es un recurso que The Charter atesora y cuyos agentes protegen con su vida.

“Era importante para mí que Rachel fuese un personaje capaz de pelear, pero también quería que fuese hábil con su cerebro, su intuición y emociones”, indicó Gal a TUDUM de Netflix. Y agregó: “Ella no solo corre y dispara. Ella piensa mucho cómo afecta a otras personas y situaciones. Elijo roles donde las mujeres pueden ser hermosas y fuertes, y nada de ello es excluyente entre sí”.

