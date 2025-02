Galeano habló sobre el petitorio entregado en Anses donde solicitan un bono de $300 mil

La referente territorial de Libres del Sur en Formosa, Beatriz Galeano, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre la medida de fuerza que llevaron adelante en las inmediaciones de la ANSES. La protesta, que tuvo lugar en un contexto de creciente preocupación social y económica, tuvo como objetivo elevar un petitorio ante la institución y visibilizar las demandas de las familias más afectadas por la crisis económica, especialmente aquellas que dependen de trabajos informales y carecen de asistencia estatal.

Galeano explicó que la movilización se organizó en el marco de una grave situación económica y social que afecta a la población trabajadora, en particular a quienes viven de changas y no reciben el apoyo necesario del Estado. Frente al inicio inminente del ciclo lectivo, Libres del Sur, junto a otras organizaciones hermanas, presentó un reclamo puntual: un bono de emergencia educativa de carácter universal, sin intermediarios, similar al I.F.E. (Ingreso Familiar de Emergencia) que se implementó en situaciones anteriores.

“El reclamo es por un bono de emergencia educativa de 300.000 pesos por cada hijo, para aquellas familias cuyos ingresos no superen la línea de pobreza”, destacó Galeano, haciendo hincapié en la necesidad urgente de apoyo económico para aquellos sectores más vulnerables, especialmente en un momento crítico como el inicio del ciclo lectivo.

El bono, según los organizadores, tiene como objetivo ayudar a cubrir los costos educativos de las familias más necesitadas, permitiéndoles acceder a los recursos necesarios para la educación de sus hijos en medio de una situación económica que pone en riesgo su bienestar y desarrollo.

Un reclamo por justicia social

La medida de fuerza, además de reclamar por este bono específico, busca visibilizar la falta de políticas públicas efectivas que lleguen de manera directa a los sectores más golpeados por la crisis. “La situación económica es insostenible para muchas familias, y el Estado no está brindando respuestas efectivas, sobre todo para quienes más lo necesitan”, subrayó Galeano.

La referente de Libres del Sur reiteró la importancia de que el bono de emergencia educativo sea de carácter universal, es decir, que alcance a todas las familias en situación de vulnerabilidad, sin intermediarios ni trámites complejos. Esta solicitud, según la dirigente, busca garantizar que los niños y jóvenes no queden excluidos de la educación debido a las dificultades económicas que atraviesan sus hogares.

La movilización frente a la ANSES es una de las varias acciones que está llevando adelante Libres del Sur y otras organizaciones sociales para presionar por una respuesta urgente a la crisis social y educativa que afecta a gran parte de la población formoseña.

Con el inicio de clases a la vista, la exigencia de un bono que alivie las tensiones económicas y garantice la continuidad educativa de los más vulnerables cobra una relevancia aún mayor. La medida de fuerza no solo se enmarca en un reclamo económico, sino también en un pedido por justicia social y por un futuro digno para las nuevas generaciones.