Gallardo: «Dejamos una muy buena imagen que nos faltó coronar con el gol»

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, analizó el empate sin goles ante Rayados de Monterrey en Pasadena por la segunda fecha del Mundial de Clubes, haciendo hincapié en el dominio de su equipo y lamentando sobremanera no haber podido concretar las chances generadas.

En conferencia de prensa, el Muñeco declaró: «Fue una clara superioridad por muchos momentos del partido, con una postura en la cual no hay nada que reprocharse, porque fue un equipo con una buena mentalidad, enérgico, que desde el inicio intentó marcar territorio. Después tuvimos entre los 10 y los 30 minutos unos desajustes en nuestra presión y ellos generaron alguna contra, pero nada más que eso. En el final del primer tiempo volvimos a retomarlo, impusimos nuestras condiciones y nos faltó el gol».

«Claramente en esas oportunidades que tenés, cuando son partidos tan parejos desde el inicio pero que después se vuelcan favorablemente, porque hicimos méritos para que suceda, tenés que convertir, y en esa mala puntería, fallamos. En el segundo tiempo, creo que hubo otra postura y nos queda la sensación de haber sido superiores a Monterrey, que prácticamente no nos pateó al arco en el segundo tiempo. Y nosotros tuvimos situaciones claras para definir el partido y no lo hicimos, entonces eses es mi análisis: dejamos una muy buena imagen que nos faltó coronarla con el gol y ganar el partido», completó el entrenador de 49 años.

Respecto al próximo compromiso del equipo, frente a Inter en Seattle, Gallardo afirmó: «Puedo hablar de lo que viene. Tenemos bajas, en una competencia corta, donde las amarillas cuentan y nos dejan afuera para el próximo partido a varios jugadores. Tenemos que rearmarnos y ver cómo nos preparamos, pero yo veo el vaso medio lleno. Porque si ves la tabla de posiciones, a Inter le ha costado ganar, a Monterrey le ha costado ganar y nosotros fuimos el equipo que ganó el primer partido e impuso condiciones en el segundo, así que jugaremos el tercero con lo mejor que tengamos y siendo optimistas porque hoy levantamos el nivel y merecimos ganar. Jugaremos el próximo con muchísima cabeza también».

«Ponerme a desarrollar lo que es justo y lo que no es justo… Hay muchas cosas que son injustas y sin embargo ya están dispuestas. Es así, qué sé yo…», indicó el DT cuando le consultaron por los criterios de desempate que podrían perjudicar a River en caso de empatar 0-0 o 1-1 con el conjunto italiano.

Gallardo, que reafirmó la necesidad de que todos los futbolistas estén preparados, se refirió también a cómo los equipos de cada continente afrontar el torneo: «Lo vivo como se está viviendo. Es una competencia mundial y ningún equipo viene de paseo, ni de Europa ni de Sudamérica ni de otros continentes. Acá venimos a jugar, a medirnos y después cada uno se emociona de la manera que quiere. Nosotros, los sudamericanos, nos emocionamos con el fútbol, mostrando nuestro fútbol. Los demás… cada uno y cada continente lo toma como quiere, pero nosotros vivimos y sentimos el fútbol de esta manera».

«Es fútbol. Es normal, hay equipos que por su poder económico pueden contratar a los mejores futbolistas, pero después es fútbol y hay que jugar. Hay que mostrar esa supremacía dentro del campo, y hasta ahora no se ha visto esa supremacía. Bienvenido sea que el fútbol se ha emparejado en el mundo. El Inter no le pudo ganar a Monterrey, hay varios ejemplos de Brasil, que han tenidos muy buenas presentaciones. Hoy Inter estuvo a un minuto de no ganarle al equipo japonés, que nosotros le ganamos, no cómodamente, pero bien, entonces el fútbol se ha emparejado. No es fácil para nadie. Hay que jugar. Por eso hablo de la postura del equipo, ante un rival de fuste, de jerarquía, un equipo grande de México. Creo que se vio claramente que tuvimos presencia y mentalidad para ganarlo. Nos queda el sabor amargo de no haber hecho el gol que nos diera la clasificación. Eso como el debe, pero después no hay nada para reprocharnos», opinó el dos veces campeón de América como entrenador sobre la paridad del Mundial de Clubes.

La molestia de Gallardo apareció cuando un periodista le preguntó por la posesión de balón, registro en el que se impuso Rayados. «¿A vos te parece que hubo una supremacía? A veces tener la pelota de un central al otro, al arquero… Eso no es posesión, es una posesión para mí absurda, y muchas veces se contabiliza. No me dejo llevar por eso, sino por lo que vi y al análisis real que hago del partido. Esto no se puede medir así», respondió.

Y concluyó sobre la bronca de sus futbolistas por el resultado y su tranquilidad en conferencia de prensa: «Es normal, tengo que estar tranquilo y llevar serenidad. Yo tengo que evaluarlo, y está buenísiimo estar con bronca cuando no ganás, eso me encanta: si no te pasa nada… A mí no me gusta que mis futbolistas están conformes cuando no se gana. Así que me parece perfecto que ellos lo hayan expresado y demostrado, porque el vestuario estaba con el deseo de conseguir la clasificación, e hicimos los méritos para hacerlo. ¿Si estoy con bronca? Sí, me dio bronca no haber ganado, pero vengo acá y tengo que analizar lo que vi y lo que fue el partido. Y ahora a preparar con tranquilidad el próximo».