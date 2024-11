Gallardo: «El primer tiempo fue correcto y el segundo no fue bueno, para nada»

Dio la cara y dejó sus sensaciones. Marcelo Gallardo, molesto durante el partido por el desempeño de los jugadores de River, habló sin vueltas en conferencia de prensa después de la derrota agónica por 2-1 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, por la 23ª fecha por la Liga Profesional 2024, en el Estadio Malvinas Argentinas.

En la última jugada, Sebastián Villa, el colombiano exBoca Juniors, autor del primer gol de la noche, le sirvió el tanto del triunfo a Ezequiel Ham, para la victoria, que terminó desatando un final con escándalo y cruces por parte de ambos planteles e incluso de dirigentes en la zona de los vestuarios.

En este segundo ciclo de Gallardo como DT de River, su equipo apenas ganó tres de los 10 partidos que disputó como visitante. Y retrasó, tras los incidentes, su palabra ante los medios en suelo mendocino.

«Observé una reacción en caliente de un gesto de un adversario, pero nada justifica estas cosas, que se dan cuando estás en caliente. No hay que actuar con violencia. Entró mucha gente y fue muy confuso todo. Tenemos que entender que, más allá de un enojo y las pulsaciones a mil, no está bueno que pasen estas cosas. No me gusta esto. Uno no puede controlar lo que pasó con las personas de los dos equipos. La imagen no estuvo buena», aseguró Gallardo.

«Yo estoy más preocupado por el partido jugado. El primer tiempo fue correcto y el segundo no fue bueno, para nada. Nos sometieron, no nos dejaron salir cómodos, cometimos errores y no pudimos volver a entrar en partido», dijo claramente dolido.

«Intenté que el equipo reaccionara a través de los cambios, y se partió, fue raro, de ida y vuelta. Tuvimos búsquedas aisladas y ellos tenían mucho espacio y pudieron convertirnos goles anteriormente. Se dio al final y lo perdimos. No pudimos darle continuidad, como nos pasaba, para así poder pelear el torneo hasta el final. Tuvimos alguna ocasión para marcar, pero no seguimos evolucionando como hasta acá», agregó el DT.

«Veníamos mejorando en el juego, con buenas señales, pero hoy no seguimos así. El comienzo fue mejor que el segundo tiempo, porque no hicimos pie en ninguna línea, ni en la defensa, ni en el mediocampo ni adelante. No salió porque en general tuvimos poco funcionamiento como equipo. El que dispuso el equipo fui yo y no salió nada bien», expresó.

«Sabíamos que tendríamos bajas por lesiones y jugadores afectados a sus Selecciones en las Eliminatorias. Estuvimos en buena sintonia en la semana, pero nada salió en este partido. Vengo acá y digo lo que pasó. No queda otra que reconocer que no se pudo jugar el segundo período como queríamos. Dejamos muchos espacios y nos costó caro», admitió Gallardo.

Consultado si ya es momento de pensar en el próximo mercado de pases, el entrenador dijo: «Es pronto, quedan por jugar cuatro partidos. Ahora nos queda sumar puntos para tratar de jugar la Copa Libertadores del año próximo, lástima que no nos pudimos acercar en el torneo por esta derrota en Mendoza, perdiendo una chance de seguir peleando el título. La crítica es hacia adentro, debo resolver esto de cara al futuro. No hay posibilidad que diga, tras un mal resultado, un balance desde mi llegada hasta acá. Luego evaluaremos y se tomarán decisiones de cara a lo que viene».