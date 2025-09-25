Gallardo: «No nos pueden pasar estas cosas si queremos ser un equipo confiable»

El entrenador Marcelo Gallardo analizó lo que dejó la eliminación de River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras caer por goleada 3-1 ante Palmeiras en una complicada serie que tuvo su correlato en el Monumental de Núñez y el Allianz Parque de Brasil. El Muñeco profundizó en las razones que llevaron a este resultado, que selló su adiós en el certamen más importante a nivel clubes de Sudamérica. El Verdao chocará con Liga de Quito o Sao Paulo, eliminatoria que tiene arriba a los ecuatorianos por 2-0 y jugarán este jueves en suelo brasileño.

El líder del plantel brindó una autocrítica en su primera mirada ante los periodistas: “Se nos escapa un encuentro que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y jugamos un buen partido en esa primera mitad. Después, bueno, nos empatan, pero estábamos en partido así y todo. Tuvimos algunas ocasiones para pasar a ganarlo nuevamente. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos, donde todavía estábamos en juego. Desconcentraciones que se pagan caro, eso me da mucha bronca”.

En conferencia de prensa, criticó al árbitraje de Andrés Matonte cuando un reportero lo calificó de “tendencioso”: “Un poco nos puede quedar esa sensación, pero sabemos que en estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. No voy a caer en eso, se le fue de las manos en un momento. Podría haberlo manejado mejor. En el primer tiempo sintió esa presión de acá adentro, una presión… Y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron ese contexto que llevaba bien el partido”.

Su mención hizo alusión a un episodio vivido con los jugadores de Palmeiras en el túnel de camino al entretiempo: “Terminaron muy nerviosos en esa primera mitad. Tal es así que en el pasillo cuando terminó el primer tiempo hubo un desborde de su parte con el árbitro”.

Además, cuestionó un tiro libre concedido por Matonte en campo de Palmeiras, ya que esa sanción derivó en un mal retroceso defensivo y el penal cometido por Marcos Acuña seguido de expulsión al lateral en el complemento: “Se reclamó que no era mano (de Colidio). Había un jugador de ellos tirado también. El árbitro no supo manejar el partido en ese momento porque cobra algo que no ve, porque está de espaldas, cobra una mano porque quiere cobrarla, y después hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y después hay una mezcla de todo: de él que no supo llevarlo y, en esa confusión, nosotros le dimos esa ventaja al rival, que no nos puede pasar”.

Por otro lado, puntualizó en las desatenciones colectivas que costaron la eliminatoria en Brasil, iniciando por el gol de Vitor Roque que selló el 1-1: “No supimos defender esa pelota que vino del costado. Así y todo, estuvimos en partido, tuvimos situaciones de (Maxi) Salas y de (Miguel) Borja. Se veía que podíamos hacer otro gol. En esa desconcentración de cinco minutos, cuando todavía había juego por delante, nos pasa lo que nos pasó. No se justifica los dos goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es la sensación que queda. En definitiva, el partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros cuando tuvimos la concentración alta. Cuando bajamos un poquito, se nos fue el partido de las manos”.

“Cuando jugas series muy cerradas, ahí está la diferencia. No hubo diferencia en el juego entre un equipo y otro. Cuando bajamos el nivel de atención, se nos fue de las manos. En este tipo de series, cuando pasa eso, lo podés pagar caro. Ahí tenemos que focalizar. No nos pueden pasar estas cosas si queremos ser un equipo confiable. Tenemos que hacernos cargo de los errores nuestros. La serie estuvo en los detalles”, manifestó.

River Plate volverá a jugar por el Torneo Clausura el próximo domingo desde las 18 contra Deportivo Riestra como local en un cruce decisivo porque el Malevo está en la cima de la Zona B y el Millonario es su escolta junto a Vélez. Además, el jueves 2 de octubre chocará con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.