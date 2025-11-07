Gallardo pondría una línea de 5 en la Bombonera

Restan dos entrenamientos antes del trascendental partido, y Marcelo Gallardo empieza a definir quiénes irán de titulares. ¿Cambio de esquema?

River y Boca se verán las caras este domingo, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, en un partido en el que ambos se juegan mucho, teniendo en cuenta el mal año de los dos. Y Marcelo Gallardo empezará en el entrenamiento de este viernes a darle forma al equipo. ¿Con un cambio de esquema que ya le dio resultado en La Bombonera? El probable 11 para el Superclásico.

En un contexto de crisis futbolística, mal rendimiento colectivo y flojos niveles individuales, pero con la urgencia de resultados inmediatos, en el Millonario saben que es la oportunidad de “dar un golpe sobre la mesa“. Pero para eso, los jugadores deberán dar una fuerte muestra de carácter.

Y en ese sentido, son 7 los jugadores que tendrían el puesto asegurado. Martínez Quarta, Rivero y Acuña no fueron amonestados ante Gimnasia, por lo que están disponibles, aunque deberán cuidarse para no perderse el partido con Vélez, también clave. Ellos tres, más Armani, Juanfer, Salas y Montiel, quien se está recuperando de un leve esguince de rodilla, pero de no mediar imprevistos dirá presente, son los números puestos en la formación.

Las dudas de Gallardo

en la formación de River

En primer lugar, los indicios de las prácticas del Millonario dan fuerza a la posibilidad de que el DT vuelva a la línea de cinco defensores en el fondo, con tres zagueros y los laterales a la altura de la mitad de cancha. Allí, pelean un puesto Paulo Díaz y Portillo, con ventaja para el Sicario, quien puede adelantarse y oficiar de volante.

En el medio, está latente la chance de que Enzo Pérez se meta en el equipo titular. Con Quintero y Salas adentro, quedarían dos lugares para varios nombres. Uno de esos lugares podría ser para Sebastián Driussi, que viene evolucionando bien de la distensión en el isquiotibial, aunque todavía no tiene el alta médica.

Si no es el Gordo, Gallardo sumaría otro volante y ahí podría aparecer Santiago Lencina. Mientras que la otra vacante se la disputan mediocampistas: Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, y hasta Nacho Fernández y Maxi Meza son posibilidades para el entrenador.

La probable formación de River para el Superclásico con Boca: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Galoppo o Castaño o Meza o Fernández; Santiago Lencina o Sebastián Driussi, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.