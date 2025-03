Gallardo quedó con preocupaciones tras la victoria de River ante Ciudad de Bolívar

Marcelo Gallardo quedó conforme a medias, ya que se fue con algunas preocupaciones después de la clara victoria de River Plate, que se impuso 2-0 a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2025. El entrenador habló con los medios tras el triunfo en el debut del torneo federal.

River, que no venía sólido en cuanto a su nivel de juego en el actual Torneo Apertura, aunque se ubica bien, ya que está 3º en el Grupo B, superó sin problemas a un rival inferior como Bolívar, que participa en el Federal A. Este miércoles jugó con muchos cambios, producto de lesiones y de pruebas que quiso hacer el DT. Y su próximo rival en la Copa Argentina será San Martín de Tucumán, que eliminó a Colón.

En la conferencia de prensa, Gallardo comentó: «Fue un partido de esos que intentamos poner en la cancha a jugadores con pocos minutos y tuvimos la seriedad que correspondía. Fueron evaluados para ser tenidos en cuenta. Logramos el gol rápido, sin muchas chances creadas. Se presentó a favor, contra un rival sin mucha competencia, pero igual ellos se organizaron y defendieron bien».

«En el segundo tiempo no llegamos muy claro. Fuimos de mayor a menor, sin terminar de redondear las cosas buenas que hicimos en el primer tiempo. Y nos faltó creatividad», remarcó el técnico del Millonario, que por primera vez en el año metió goles en el primer tiempo.

«Buscamos tener mucho control de pelota, triangular, conectarnos y llegar por adentro. Hubo ocasiones, pero faltó definición. El rival sabíamos que se iba a cerrar, tratamos de abrir bien el ataque, pero en la segunda parte nos faltó hacerle más daño. Entraron chicos nuevos y no es lo mismo jugar oficialmente en Primera que en juveniles. Ya irán sumando más minutos y confianza, no todo es inmediato. Sirvió para ver sus reacciones», explicó.

«El cambio del arquero estaba previsto. Ledesma tuvo su chance, aún cuando Armani viene siendo titular y está firme. No sé por qué se generó de por qué no atajaba Ledesma, ya iba a tener su chance. Armani es el titular. Sobre un posteo en redes sociales, no le doy importancia. No se puede gastar energía por todo, dejarse llevar por esas cosas», aclaró.

«Sufrimos muchas lesiones y me preocupa. No está bueno que se pierda continuidad, la racha es muy negativa, partido tras partido. Veremos el grado de la lesión de Kranevitter, que es muscular. No fue un error de nuestra metodología; suele ser muy precisa en cuanto a las cargas. No debemos profundizar en esta oportunidad; sí nos sorprende que sea continuo, en cada partido alguna lesión. Esperemos que esto se corte pronto», agregó Gallardo.

«Santiago del Estero me recibe siempre bien. Es un estadio lindo para jugar, el campo de juego está en muy buen estado. La gente nos recibe muy bien y alimenta el alma, por tener ese apoyo de la gente», remató el «Muñeco».