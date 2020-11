Gallardo recuperó a una de sus figuras en tiempo récord

Compartir

Linkedin Print

Marcelo Gallardo recuperó a una pieza fundamental para su esquema. Ignacio Fernández, quien había sufrido una lesión muscular en el Libertadores de América cuando River cayó frente a Banfield, recibió el alta médica y podrá ser de la partida en el próximo compromiso.

Además, el plantel se entrenó ayer por la mañana tras los hisopados negativos que arrojaron los testeos en todos los protagonistas, aunque Rafael Santos Borré no participó a pesar de concluir el aislamiento. El colombiano se realizó estudios cardiológicos y el jueves se sumaría a la par de sus compañeros (previo hisopado).

El ex volante de Gimnasia que había sufrido un desgarro en el recto anterior izquierdo, volvió a entrenar luego de dos semanas y el cuerpo técnico evalúa la posibilidad de incorporarlo en el equipo ante Banfield para que sume minutos, dado que el objetivo es que sea titular frente a Atlético Paranaense, el martes próximo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Nacho Fernández tuvo una muy buena evolución y si bien los 21 días se cumplen el día del partido de la Copa de la Liga profesional, durante los próximos días será evaluado en los ensayos con pelota.

Por su parte, Rafael Santos Borré, que se había perdido los últimos dos partidos y la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, se entrenó en su domicilio y tras cumplir con el aislamiento le realizaron estudios cardiológicos.

En las próximas horas, los resultados de las pruebas que deben realizarse los jugadores contagiados de Covid-19 van a darle el alta definitiva (en caso de tener un resultado negativo) para que el colombiano se sume a los entrenamientos.

Un posible equipo para enfrentar a Banfield sería con Enrique Bologna; Milton Casco, Augusto Aguirre, Bruno Zuculini y Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio, Santiago Sosa y Crístian Ferreira; Lucas Pratto y Federico Girotti o Lucas Beltrán.

El plantel, que volverá a trabajar hoy a la tarde y luego quedará concentrado, realizó ejercicios técnicos y tácticos con pelota por sectores en espacios reducidos y una rutina de definición de delanteros y volantes.

El Millonario visitará al Taladro mañana por la noche en la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional con un equipo alternativo ya que Napoleón va a reservar a la mayoría de los titulares para jugar ante Atlético Paranaense el martes 24 de noviembre.

En cuanto a los jugadores convocados para las Eliminatorias, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Nicolás de la Cruz, Robert Rojas y Paulo Díaz, se sumarán a los trabajos ya que la mayoría regresará al país en el transcurso de la jornada.

De todos modos, arribaron a tiempo para los testeos el paraguayo Rojas y el chileno Díaz mientras que el resto de los convocados ya habían sido analizados por las selecciones de Argentina y Uruguay.

El caso del volante De la Cruz fue seguido con particular interés por el cuerpo médico de River y por eso van a intensificar los protocolos en estos días para poder realizarle otro estudio el fin de semana.

Finalmente por el cronograma de partidos continuado, Gallardo deberá rotar al equipo en las dos competencias ya que si logra clasificar a cuartos de final de la Libertadores el mes que viene jugará no menos de siete partidos en tres semanas.

Compartir

Linkedin Print