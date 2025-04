Gallardo: «Todos se ilusionan con la Libertadores y River tiene el desafío de pelearla hasta el final»

River Plate venció a Universitario en el debut de la CONMEBOL Libertadores 2025 por 1-0 en Lima gracias al tanto de Paulo Díaz y Marcelo Gallardo valoró el trabajo de su equipo en la conferencia de prensa posterior. El Muñeco dijo que su equipo dominó a la ‘U’ durante el primer tiempo y que luego el rival los acorraló con pelotas al área, pero que «está bueno saber defenderse».

“Estoy contento por el triunfo. No era un partido fácil. El rival se sintió totalmente dominado durante la primera parte. Llegó el gol y podríamos haber hecho otro”, analizó Gallardo en el comienzo de la charla con los periodistas. Y agregó: “No pudimos sostener el control porque el rival cambió, pero es un rival que hace mucho no perdía en su cancha”.

“Hay que tener en cuenta que vinimos a un campo donde el rival se hace muy fuerte y controlamos el juego. En la Copa Libertadores por momentos la pasás mal. Después nos acorralaron con pelotas al área. Está bueno saber defenderse bien”, remarcó el Muñeco, que reconoció el trabajo de Universitario en la segunda mitad, donde complicó la tarea de la defensa visitante.

“El equipo produjo una buena labor futbolística y en el segundo tiempo no lo pudimos sostener desde el juego, pero sí desde el espíritu de equipo. Tratamos de sufrir lo menos posible con entereza y corazón. Sería mejor haber hecho otro gol, pero no se dio”, comentó el DT del Millonario.

Sobre el cierre, Gallardo habló de lo irregular del juego de River durante este inicio de año: “Estamos con jugadores lesionados y nunca pudimos sostener el equipo. Tenemos jugadores y la búsqueda de dar un paso adelante siempre está. La Copa renueva las esperanzas. Era importante arrancarla bien. Todos se ilusionan con jugarla y nosotros tenemos el desafío de pelearla hasta el final”.