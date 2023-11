Gallardo viajó a Arabia Saudita: «Me abre la cabeza ser parte de algo diferente»

El exentrenador de River Plate se embarcó en horas del mediodía para unirse al Al Ittihad a la brevedad. El técnico comentó sus sensaciones y explicó qué lo convenció del proyecto futbolístico para volver al ruedo tras un año de inactividad.

Las despedidas son esos dolores dulces, reza uno de los fraseos ás conocidos del rock nacional. Y Marcelo Gallardo vivió eso en carne propia en horas del mediodía cuando el técnico arribó al Aeropuerto de Ezeiza camino a su nueva aventura en Arabia Saudita, para unirse a la brevedad con el Al Ittihad de aquel país.

Luego de hacer el check-in, el entrenador más exitoso de la historia moderna de River Plate fue rodeado por un grupo de hinchas “Millonarios” que no quiso perderse la oportunidad de sacarse fotos con él y pedirle videos o algún saludo. El vuelo hacia Medio Oriente tendrá una escala en Roma, Italia, antes de llegar a su nuevo destino. Y contó sus sensaciones ante este desafío antes de partir.

“Es una decision que tomé en base a lo personal. Hay mucho para desarrollar. Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que tiene cierta virginidad en ese aspecto», argumentó el “Muñeco” ante los medios, en la previa a embarcarse hacia Arabia Saudita para formalizar su unión con el Al Ittihad de aquel país.

“Me abre la cabeza ser parte de algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo en el que tengo ganas de trabajar”, detalló el exentrenador de River Plate em rueda de prensa explicando los motivos que lo llevan a volver al ruedo tras un año de inactividad.

Asimismo el nacido en Merlo se mostró conforme de poder contar con su plantel estable en la experiencia en Medio Oriente: “Me embarqué en este proyecto lindo que es un descubrimiento total para mi y para todo mi equipo”, destacó el «Muñeco» y agregó “es algo muy importante poder estar con mi equipo de trabajo y poder llevarlos allá. Estamos muy entusiasmados con el desafío hermoso que será estar en el Mundial de Clubes. Es algo que nos pone a prueba muy rápidamente”.

Antes de embarcarse con rumbo a Arabia, el técnico tuvo un momento de intimidad familiar. El padre del entrenador, homenajeó a su hijo con un buen asado al que compartió con algunos de los suyos. «Éxitos Marce genio. Te quiero, Muñe. Hasta pronto», posteó en sus redes sociales Máximo Gallardo.

Incluso Jonathan La Rosa, compartió una foto con el entrenador. «Admiración y respeto. Mi maestro. La Familia», escribió el tío de los hijos del “Muñeco” (por parte de la rama maternal) a través de Instagram.