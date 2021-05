Gallay/Pereyra: el paso por Cancún, los entrenamientos y el sueño de llegar a Tokio

Compartir

Los tres eventos de 4 estrellas del Circuito Mundial de Voleibol de Playa FIVB en el Centro de Cancún han ofrecido a muchos equipos de todo el mundo la oportunidad de regresar a la competencia de nivel internacional después de varios meses de espera.

Las argentinas Ana Gallay y Fernanda Pereyra se encuentran entre los deportistas que más se están beneficiando de su paso por México. Para ellos, la posibilidad de competir en tres cuadros principales en Cancún les ha resultado sumamente valiosa ya que desde noviembre de 2019 solo habían aparecido en torneos de su gira nacional y del Circuito Sudamericano.

“Para nosotras, ha sido genial poder venir aquí y competir, eso es lo que nos encanta hacer como atletas”, dijo Gallay, dos veces olímpica. “Hasta una semana antes del primer evento no estábamos seguros de poder asistir. Fernanda y yo venimos de cirugías de hombro y, a este nivel, es muy difícil jugar si no estás en tu mejor nivel y no puedes golpear la pelota con fuerza, pero estamos mejorando lentamente”.

Gallay, de 35 años, y Pereyra, de 29, han luchado con sus limitaciones físicas y lograron ganar solo uno de sus primeros seis partidos en la arena mexicana, pero eso no significa que no hayan aprovechado al máximo cada oportunidad que tuvieron mientras estuvieron en Cancún.

Los argentinos intentaron maximizar su tiempo entre torneos con sesiones de entrenamiento contra algunos de los otros dúos que compiten en los eventos, tratando de duplicar ese alto nivel de competencia.

“Yo diría que esta fue probablemente la mejor parte de venir aquí”, agregó Gallay. “En los dos primeros torneos perdimos nuestros dos primeros partidos y no duramos mucho en los eventos, pero nos tomamos ese tiempo para practicar contra otros equipos. Jugar contra oponentes con diferentes estilos de juego ha sido genial para nosotros, realmente aprovechamos esa oportunidad”.

Gallay y Pereyra están tratando de clasificar a Argentina para los Juegos Olímpicos por tercera vez consecutiva después de que el defensor representó al país en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016 con Virginia Zonta y Georgina Klug respectivamente.

La única posibilidad del equipo de lograrlo es a través de la Copa Continental de junio, donde Argentina jugará contra Colombia, Paraguay y Venezuela en San Juan del 26 al 27 de junio. Para obtener la mejor preparación posible, Gallay y Pereyra planean jugar en los próximos eventos del World Tour en Rusia y la República Checa.

“El objetivo es ir tanto a Sochi como a Ostrava, pero con todo lo que está pasando, es realmente difícil decirlo con certeza”, reflexionó Gallay. “Si todo va bien, llevaremos a los dos equipos que jugarán la Copa Continental en estos eventos para poder prepararnos de la mejor manera posible. Nuestro objetivo es clasificarnos y tener a Argentina en los Juegos Olímpicos una vez más”.

