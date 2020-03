Gamboa: «Mucha gente no tomó la dimensión de lo que está pasando»

Compartir

Eduardo Gamboa, referente del plantel profesional de Estudiantes de Concordia y con doble paso por La Unión de Formosa , tuvo que cambiar su rutina por la cuarentena obligatoria que se aplicó en Argentina. Hoy disfruta de su familia, juega con sus hijos y entrena de forma distendida en el patio de su casa.

“En mi caso, tengo dos hijos y no me gusta mucho que estén todo el tiempo con la tecnología por eso variamos los juegos. Apostamos por los de mesa como el Buraco o el Uno. También, encontramos momentos en los cuales pintamos y dibujamos. Como tengo un patio grande en mi casa con el nene jugamos al fútbol mientras que mi señora con mi nena eligen distraerse haciendo yoga”, comentó el jugador del “Verde”.

A su vez, el escolta de Estudiantes contó cómo está transitando los días de cuarentena: “la estamos pasando en Concordia pero tenemos contacto permanente con nuestros familiares de Bragado y Tucumán. Somos conscientes de la situación que el mundo está pasando con respecto a la pandemia por eso apoyamos la medida que tomó el Presidente de la Nación”.

Asimismo, agregó: “En lo personal, me parece que la gente no tomó la dimensión de lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, respetar y cumplir las normas. Debemos cuidarnos y cuidar también a los demás. Mi deseo es que esto pueda pasar lo más rápido posible pero para eso tenemos que ser responsables y respetar las medidas de prevención”.

Por otro lado, el oriundo de Puerto Madryn, contó cómo se comunican con el plantel y cuerpo técnico: “Con el grupo de compañeros estamos en contacto diariamente por el grupo de whatsapp. Néstor Ibarra nuestro preparador físico nos envía tareas para que realicemos cada uno en su casa. También, tengo diálogo con los asistentes que nos pasan ejercicios para hacer con pelota. La idea es moverse en este tiempo de pausa y no quedarse parado”.

Por último, Gamboa, habló sobre la última derrota que tuvo el equipo ante Libertad y del diálogo que tiene con el coach del plantel: “Nuestro partido fue malo y no jugamos bien. Pero nuestra cabeza es positiva y al volver vamos a seguir trabajando como lo hicimos durante toda la temporada. Eduardo Jápez es una persona positiva y es optimista. En la actualidad hablo más de la situación social que del básquet con él. Hoy por hoy la salud está por arriba de lo deportivo”.