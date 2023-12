Ganancias: cuántos trabajadores volverían a pagar el impuesto y a partir de qué nivel de salario

Según se confirmó oficialmente, el Gobierno avanzará en la reversión a la última reforma del Impuesto a las Ganancias por la cual cerca de 800.000 asalariados de mayores ingresos dejaron de quedar alcanzados por el tributo.

Con el avance de la inflación y las negociaciones paritarias, los especialistas señalan que más de 1 millón de trabajadores volverá a pagar el gravamen, con el riesgo de que se les cobre el 35% sobre el total de su ingreso laboral.

El objetivo es aumentar la recaudación a partir de 2024, ya que según datos oficiales, la reforma aplicada implicaba una pérdida de $1 billón para las arcas del Estado Nacional y otro tanto para las provincias, ya que es un impuesto coparticipable. Es parte del ajuste que busca el ministro de Economía, Luis Caputo, para llegar al superávit fiscal lo más rápido posible.

Al respecto, en diálogo con Infobae el contador especialista en impuestos, Sebastian Dominguez, explicó: “En su momento dejaron de pagar cerca de 800.000 contribuyentes pero como los sueldos suelen ajustarse más que el Ripte, es probable que ahora se sumen más de 1 millón”.

“Por lo pronto entrarían todos los que dejaron de tributar más los que queden arriba del $1 millón brutos. Si se aprueba lo que circuló el Poder Ejecutivo va a poder ajustar discrecionalmente a que eleven el piso por el cual se paga Ganancias. No es una buena reforma volver a ese esquema”, sostuvo.

El CEO del estudio Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin, explicó que de volver al esquema vigente hasta el 30 de septiembre pasado, el piso por el cual se paga Ganancias “a partir de enero el piso va a pasar a $976.000 brutos para empezar a tributar. La Ley que intentan derogar contemplaba un mínimo cercano a $2,5 millones brutos para el año que viene. Todos los que estén en ese tramo van a pagar el 35 por ciento porque se establece un piso y no un mínimo no imponible que haría pagar solo por lo que te excedes”, agregó.

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este jueves en conferencia de prensa al cambio de postura de Javier Milei respecto al Impuesto a las Ganancias. “En su anterior calidad de diputado efectivamente votó la rebaja o la modificación de Ganancias, jamás dejó de decir y aclarar que tenía que ir acompañado por una reducción del gasto y que tenía que ser ejecutada en aquel momento por el Estado nacional. Actuó en su calidad de legislador en línea con sus pensamientos”, apuntó.

“Cualquier corrección al alza de impuestos, como en este caso de Ganancias, va a ser primero de cortísimo plazo. Es el telón para lo que viene, y siempre vamos a hablar con la verdad y ser los primeros que cuando haya un aumento en algún impuesto, que en el cortísimo plazo lo corrijamos y volvamos al estado anterior”, señaló Adorni.

¿Quiénes pagan Ganancias en la actualidad?

A través del decreto 473/2023, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, había decidido a partir de octubre elevar el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban más de $1.770.000 mensuales o 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), medida que había eximido del pago de Ganancias a unos 800.000 contribuyentes.

Con la suba del salario mínimo, en la actualidad sólo pagan Ganancias aquellos que perciban salarios brutos de más de $1.980.000. Pero la normativa rige hasta el 31 de diciembre ya que a partir de enero de 2024 entraría en vigencia la ley 27725 sancionada por el Congreso.

¿Cuándo se modificó la ley del Impuesto a las Ganancias?

Esta ley, que reforma el impuesto, fue aprobada por el Senado a fines de septiembre. Así, lo dispuesto por dicho decreto se haría permanente y además, estipularía que los contribuyentes tributarán de acuerdo a la diferencia entre el haber y el mínimo establecido y las alícuotas irán del 27% al 35%, según el nivel de ingresos.

Entre los cambios más destacados, la iniciativa exime el Salario Anual Complementario (SAC) del impuesto, e incluye excepciones para ciertos cargos públicos y directivos de empresas, así como nuevas escalas de tributación basadas en salarios mínimos. En total, se estimaba que seguirían pagando el impuesto aproximadamente 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de asalariados, jubilados y pensionados en el país.