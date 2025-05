«Gané la carrera que quería ganar», sostuvo Oscar Piastri

El australiano habló tras su triunfo en el GP de Miami, el cuarto del año, y que le permitió estirar su ventaja sobre Lando Norris y seguir dominando la batalla interna de McLaren.

Oscar Piastri es granítico, jamás deja escapar un sentimiento. El actual dominador de la Fórmula 1 tiene la misma cara después de algún error o de un triunfo memorable como el que consiguió en el GP de Miami, sexta fecha de la temporada. El australiano se repuso a los errores de la Q3 del sábado: falló en sus dos vueltas lanzadas en la primera curva y quedó condenado a largar cuarto. Desde ahí, reordenó todo y llegó al triunfo con una abrumadora amplitud.

Antes de ir al podio miamense a buscar su trofeo, Piastri habló sobre su sexta victoria en F1 (ya tiene uno más que Norris). “Gané la carrera que quería ganar. Ayer fue un día complicado, la clasificación fue la más difícil del año. El resultado es impresionante. Me ayudó lo que pasó en la curva 1 (NdeR: por la pasada de largo de Norris en su batalla con Max Verstappen). Estaba atento para evitar a Max, sabía que el auto tenía buen ritmo y lo aproveché. El primer stint fue muy fuerte, después se complicó un poquito, pero definitivamente hay cosas para trabajar”.

“Tuve una gran primera vuelta y después el ritmo fue increíble. Lo supe inmediatamente que iba a ser así”, dijo. Y, claro, después llegaba el momento de tener que pasar a Verstappen, algo para nada sencillo. “Cuando hay que pasar a Max no hay ninguna garantía. Después de que lo pasé sabía que Lando sería rápido y por eso traté de hacer la mayor diferencia. Aprendí en mis años de mirar a Max y correr con él que ir por afuera no es un lugar en el que quieras estar. Claramente tenía más ritmo, pero sabía que iba a ser duro”.

Más allá del presente, Piastri aseguró que cada día continúa aprendiendo y, además, habló del gran trabajo de recuperación de McLaren desde mediados de la temporada pasada para estar en la situación de dominio en la que están ahora. “Si nos acordamos hace dos años aquí en Miami, estábamos muy lejos, pero el gran trabajo de todo el equipo, de la gente que está acá en la fábrica hizo que ahora estemos en esta posición”.