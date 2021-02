“Ganen plata, produzcan, den empleo y paguen impuestos”, dijo Alberto Fermández a empresarios

Compartir

El presidente Alberto Fernández ponderó la actividad empresarial y llamó a los empresarios a que “ganen plata, produzcan, den trabajo y paguen impuestos”, al encabezar en México un encuentro con inversores de ese país en la Argentina.

“Somos socios de ustedes, y si les va bien a nosotros también”, dijo Fernández a los empresarios en el encuentro de dos horas y media en el Hotel Intercontinental Presidente México City, en la colonia Polanco (Ciudad de México).

En otro pasaje el Presidente señaló: “Hicimos lo que teníamos que hacer”, en materia económica, enmarcada en la pandemia del coronavirus, y aseveró que “demanda un esfuerzo de todos”.

Fernández escuchó a cada uno de los empresarios, que plantearon problemas generales y particulares, respondidos por el ministro de Economía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y por el propio mandatario.

Sobre un caso puntual, la apertura de las salas cinematográficas, Fernández se ocupará a través de un proyecto que el mandatario le pidió al sector que presente en la Jefatura de Gabinete.

Guzmán apuntó, por otra parte, que “la recomposición del salario real es necesaria para la recuperación de la economía”. Fuentes de la delegación argentina indicaron que los empresarios “ven una recuperación cada vez más sólida” en la Argentina, “más fuerte que en otros países de la región”. Los funcionarios del Gobierno argentino explicaron que la estrategia es la reducción de la inflación, “gradual y consistente año a año” y la recuperación del empleo y del salario.

En ese sentido, manifestaron que el programa Precios Cuidados “es un elemento de la política inflacionaria, no la única”, que sirva de “ancla” para el resto de los productos.

Los titulares de empresas que invierten en Argentina elogiaron en forma unánime la implementación de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y uno de ellos destacó que “ahora es el momento de invertir en la Argentina”.

Mediante ese mecanismo el 60% de los empleadores pagó parte de los salarios de 2,9 millones de trabajadores, lo que significó un desembolso de 236 mil millones de pesos.

Además, se registraron 1,2 millón de planes de pago a aquellas empresas que ingresaron en las moratorias, por 530 mil millones de pesos y con una inversión del Estado de 213 mil millones. El Gobierno también remarcó la importancia del crecimiento de las exportaciones mantenidas en el tiempo, la sostenibilidad fiscal y la idea de corregir la estructura tributaria por las múltiples emergencias que tuvo la economía.

En el encuentro se habló de la reestructuración de la deuda; de la acumulación de reservas que permitió recortar en cuatro meses la brecha del dólar oficial con el contado con liquidación en 70 puntos porcentuales, del 130% al 60%; de la “incipiente” entrada de capitales, y de las políticas macroeconómicas desarrolladas por el Gobierno nacional, explicaron las fuentes. La entrada de capitales se está dando a través de las operaciones de contado con liquidación, “y una parte de ellas van fundamentalmente para la economía real”, agregaron.

Hubo empresarios que anunciaron nuevas inversiones en la Argentina porque “les interesa el crecimiento a futuro” y, si bien no plantearon obtener una tasa subsidiada al 24% como lo hicieron las pymes, se buscarán incentivos a créditos, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, se indicó. Las fuentes destacaron que no se habló de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni de cuestiones electorales, ni del envío de remesas en dólares de las empresas afincadas en la Argentina a sus países de origen, aunque se aclararon que “no hubo discusiones” sino “un compromiso a seguir trabajando”.

Fernández estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá; Guzmán y Todesca; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el embajador argentino en México, Carlos Tomada; el diputado nacional Carlos Selva y el asesor presidencial Ricardo Forster.

Por el sector empresario participaron Armando Garza Sada, del Grupo Alfa; Antonio del Valle Perochena, del Grupo Kaluz; Armando Torrado Martínez, de Alsea; David Coppel Calvo, de Coppel; José Luis Barrondo Ávalos, de Mabe; Carlos Rojas Aboumrad, de Rotoplas; Arturo Gutiérrez, de Arca Continental; Máximo Vedoya, de Ternium; Rafael Pamías, de Bimbo; Carlos Jarque, de Grupo Carso; John Santa María, de Coca Cola Femsa, y Miguel Mier, de Cinépolis.

