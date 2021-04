Garbarino cerró su sucursal en Formosa: “10 familias dependen de este trabajo”

Compartir

Roberto Ortega, gerente Garbarino en Formosa en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que por decisión a nivel nacional la cadena de electrodomésticos cierra la sucursal en la provincia y generó fuerte incertidumbre en los trabajadores por la suspensiones del personal y los recortes salariales en la empresa, “son 10 familias las que dependen de este trabajo y hoy están suspendidas, por lo que se les reduce el salario”.

“El cierre de la sucursal en Formosa se da por muchos motivos, uno de ellos es que la compañía está pasando por una situación financiera a nivel nacional y no es el caso solo de Formosa, sino que desde fines del año pasado ya hay cierre programado de las sucursales en todo el país”.

Ante la situación señaló que el cierre es provisorio, “pero no creo que sea así por la situación que se está dando, porque se han retirado sucursales muy importantes del país siendo líderes en venta en esas ciudades y mucho más grande que nosotros. Según nos dicen que es hasta conseguir un nuevo local y mejore la situación pero sigue siendo incierto el destino de todos los que quedamos sin trabajar”.

“Cuando nos instalamos hace 9 años en Formosa hubo competencia, pero siempre tuvimos nuestra participación en el mercado”, sostuvo.

A su vez, el Gerente informó que los empleados no fueron despedidos, “pasamos a estar suspendidos en la actividad, por lo que nos reducen el salario. Nos quita el preceptismo y los adicionales, aproximadamente un 20% de lo que cada uno cobra”.

Y contó que en la sucursal hay trabajando “10 familias”.

“Todos tenemos la esperanza de mantener nuestra fuente de ingreso, mantener nuestro estilo de vida que fue afectado, por la decadencia en el consumo”, señaló.

Por último, explicó que “el cierre simbólico se realizó el martes a la noche y la marca se retira de la provincia, por lo que hay que desarmar todo el local, hasta que decidan volver”.

