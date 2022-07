García a Kerr: «Que explique porqué paralizó las obras de viviendas en La Nueva Formosa»

Compartir

El concejal y dirigente del PJ, Hugo «Cacho» García se refirió a los dichos de Iván Kerr, ex Secretario de Vivienda de la gestión de Mauricio Macri, quien cuestionó “la situación irregular en la que se mantiene a los vecinos de Formosa al no entregarles en tiempo y forma los títulos de tenencia de las viviendas”.

Ante esto, García expresó que «sorprende escuchar al secretario de Vivienda de Macri, ahora devenido en defensor de los formoseños, que critique la situación de las viviendas. Este personaje, es el mismo que durante cuatro años, dejó a todas las familias que esperaban viviendas del IPV, sin poder acceder a ellas».

«Fue bastante duro transitar los cuatro años de la gestión macrista, donde primero parecía que podíamos gestionar cosas y reconvenir obras y al final fuimos perdiendo cupos y viviendas. En el último tramo de la cuarta etapa del barrio La Nueva Formosa, que incluía 1300 viviendas acordadas con la expresidenta Cristina Kirchner, se perdieron 678 unidades habitacionales, por culpa e inoperancia de este personaje, Iván Kerr, quien ahora tiene el desatino de criticar todo lo realizado desde el IPV y el Gobierno de Formosa», dijo.

Agregó el edil que «fueron cuatro años, desde el 2015 al 2019, que nos arrebataron la posibilidad de concreción de casi 700 viviendas que ya estaban en ejecución presupuestaria y a eso agregarle que nunca nos aprobaron ninguna vivienda más».

Se paralizaron las obras

Así mismo, recordó el concejal las obras que paralizaron o nunca realizaron en la gestión macrista, entre ellas «la planta potabilizadora de Clorinda, el puente sobreelevado de Av. Gendarmería Nacional y Av. Néstor Kirchner, el puente paralelo al existente puente blanco, entre otras».

Hizo mención además del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), «un plan que se aprobó durante el macrismo y nunca mandaron un solo centavo para realizar las obras que ellos mismos habían aprobado. Son la inutilidad puesta de manifiesto, aprobar obras, pero no aportar nada para su ejecución y desarrollo».

«Es poco serio que este señor después del daño que nos produjo a los formoseños, salga hoy a reclamar estas cosas que todavía seguramente faltan, pero el Gobernador Insfrán ha demostrado una capacidad de gestión y nos demuestra a diario con licitaciones de obras nuevas, con obras que se inician y ejecutan y la recuperación de las obras paradas que, con justicia social, con federalismo y acompañamiento de las políticas nacionales y provinciales se ha logrado en poco tiempo encauzar las obras para todos los formoseños», enfatizó «Cacho» García.

«Queda demostrado que a los formoseños nunca nos tuvieron en cuenta, para ese gobierno macrista, paralizar y no darnos obras fue una constante durante esos años que gobernaron. El ex secretario de la Vivienda Iván Kerr, debería llamarse a silencio o de lo contrario explicarle a los formoseños porqué durante su gestión nos quitaron 678 viviendas que ya estaban presupuestadas y además nunca nos autorizaron ni presupuestaron nuevas viviendas», afirmó el dirigente.

«Hoy, y gracias a las políticas federales del Gobierno Nacional y a las gestiones del nuestro Gobernador Gildo Insfrán, estamos reconstruyendo y ejecutando un sin número de viviendas, no solo en nuestra ciudad capital, sino en todo el interior de la provincia. También debemos señalar el centenar de obras en plena ejecución y otras tantas con aprobación y recursos para realizarlas en un futuro inmediato», puntualizó García.

