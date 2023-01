García aseguró: «Siempre las obras generan inconvenientes para los vecinos»

El concejal capitalino, Hugo García recorrió las obras que se llevan adelante en el barrio Simón Bolívar y a propósito de la intervención llevada adelante en la zona hace días por parte de su par en el Concejo Deliberante Marcelo Ocampo y aseveró que siempre las obras generan inconvenientes para los vecinos.

García, comenzó diciendo: una de las tareas importantísimas es lo que va a ser el barrio Simón Bolívar cuando las obras en este lugar finalicen».

«Siempre las obras generan inconvenientes para los vecinos. Hay un tiempo y proceso que hay que terminar que son las construcciones y poner en condiciones, pero lo mas importante de todo es que las obras se están ejecutando», agregó.

Asimismo, indicó «lo que se ha firmado en la escuela del barrio cuando vino a Formosa el ministro Wado de Pedro está en plena ejecución. Hay muchos vecinos a los que por ahí le molesta alguna situación, nos terminará agradeciendo cuando las obras finalicen».

Charla con los vecinos

Los vecinos del lugar, se han acercado al Edil y le han llevado sus quejas, este le respondió que lo que suceda con las molestias ocasionadas por las construcciones es producto del proceso de las obras y «si llueve por supuesto que tiene situaciones que obviamente no son las más agradables, pero son los tiempos y procesos de construcción que hay que sostener».

El barrio Simón Bolívar va a quedar en otras condiciones y dentro de muy poco se verán los resultados, se explayó.

Dijo también que «ya se ven las obras que se están ejecutando y ya se puede transitar con pavimentaciones nuevas. Estamos viendo lo que hace a las conexiones del agua y las cloacas, en fin, muchas más que se van a apreciar dentro de poco tiempo».

En lo que hace a la iluminación de barrio indicó que también está mejorando, pero uno no puede observar ni ver toda la situación cuando no se ve terminada la obra.

«Las obras en la zona están avanzando. Hubo una lluvia, pero hay que decir que las cosas hay que mirarlas en su contexto y en lo general, es por ello que siempre que uno comienza a ejecutar una obra sabemos que se van a generar inconvenientes», manifestó.

Gildo 2023

Acerca de Gildo 2023, aseguró «nosotros tenemos un conductor, un Gobernador que hace la síntesis del pensamiento de los formoseños, tenemos un Gobernador que cada dos años legitima todo lo que esta haciendo por la voluntad popular. Este año habrá un fuerte respaldo al Gobernador y al modelo».

Reelección

«No tengo ninguna duda de que quiero que el Gobernador continúe, ambos el Gobernador y el vice. Son los dos compañeros que desde el Partido Justicialista respaldamos y apoyamos, consideramos que son los mejores hombres de hace muchos años y el acompañamiento de Eber (Solís) también es importantísimo porque es un compañero que está militando desde siempre. Yo quiero la reelección de los dos. yo creo en este maravilloso pueblo que todos los días crece y que tiene la visión muy bien determinada en el que conduce la provincia» .