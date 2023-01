García cruzó a la oposición por «hacer proselitismo frente a la peor sequía»

El concejal de la ciudad de Formosa y dirigente del Partido Justicialista, Hugo “Cacho” García salió en defensa de la gestión del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, ante “los ataques de la oposición y algunos medios periodísticos, quienes injustamente formulan agresiones tratando de desacreditar las acciones que durante muchísimos años se vienen desarrollando en nuestra provincia en lo que respecta al manejo hídrico”.

“Nuestro territorio, como en gran parte de la región norte y centro del país está siendo atravesado por el fenómeno de La Niña, que está causando la peor sequía de los últimos 60 años. Aun así, el gobernador Insfrán ha ejecutado obras en el marco de una planificación para mitigar estos efectos y lo ha logrado, ya que sin esas obras, hoy la provincia viviría una verdadera catástrofe”, aseveró.

Obras del Río Pilcomayo

Recordó también el concejal las obras de canalización del río Pilcomayo, allá en el norte del Departamento Ramón Lista, que todos los años requiere la construcción, refuerzo y mantenimiento de 220 kilómetros de correderas y barreras.

Luego, con más de 600 kilómetros de canalizaciones, el agua va hasta el bañado La Estrella y desde allí, alimenta el riacho El Porteño, el riacho He He, el río del Norte, y con ello lleva agua a las localidades de la Ruta 86.

También por los canales Rivira y Montelindo se abastecen localidades de la ruta nacional 81, llegando hasta Pirané. “Todas estas obras que la oposición desconoce, porque no les importa cómo se resuelven los problemas estructurales, sino usar este momento para hacer proselitismo con vistas a las próximas elecciones”, reprobó duramente.

Y agregó: “Todo esto se puede hacer por la obra realizada en la Ruta Provincial 28, que fuera premiada como la obra vial del año. También debemos recordar que la oposición se opuso a su construcción. Sin esa obra, hoy media provincia estaría sin una gota de agua”.

Acto seguido, continuó: “Es verdad que hay unos focos donde la falta de lluvias es inédita y eso trae complicaciones, sin embargo, vemos los incontables esfuerzos del Gobierno provincial, abriendo nuevos canales, transportando agua en camiones. Es una situación de verdadera emergencia y se están realizando las acciones que el momento requiere”, reafirmó.



Obras de emergencia

Es así que, informó que se encuentran en ejecución obras de emergencia sobre el Complejo Hidrovial Ruta Provincial N° 28 – Bañado La Estrella, como así también en el Complejo Embalse Laguna Yema, con la finalidad de abastecer de agua a través canales y estaciones de bombeo que llevaran agua al Madrejón de Las Lomitas con agua proveniente del Riacho El Salado para nombra un caso”.

Añadió en esa línea que “se realizan trabajos de distinto tipo, desde limpieza y profundización de canales, como así también la instalación de puntos de bombeo para agilizar el avance de las aguas, entre otras acciones”.



Criticó a la oposición

El concejal criticó a su vez a los sectores de la oposición que “se aprovechan de la sequía existente en nuestro territorio y se vanaglorian por llevar un bidón de agua a los pobladores que están padeciendo esta situación producto del calentamiento global”.

Por eso, “es una burla, una verdadera falta de respeto hacia nuestros comprovincianos; que estos devenidos en sabelotodo, crean que el pueblo se va a olvidar que existe un Gobierno y un Gobernador que todos los días está bregando por el bienestar de los formoseños”, expresó.

El presidente del bloque del PJ en el HCD Capital, luego, analizó que se está atravesando “la sequía más importante de los últimos 60 años que no se soluciona con bidones de agua, sino con obras y acciones como las que está tomando el gobernador Insfrán”

En un camino en el que “estamos trabajando codo a codo con la gente, haciendo todo lo posible para sobrellevar esta delicada situación que nos toca vivir, pero con la convicción de que todos unidos, pueblo y gobierno saldremos más fortalecidos y con más proyectos a realizar por una provincia pujante y en crecimiento”, finalizó García.