García Moritán: «Cristina Kirchner tuitea chismes desde su piso en Recoleta mientras los argentinos no llegan a fin de mes»

Compartir

Linkedin Print

El legislador porteño se hizo eco del mensaje en el que la vicepresidenta se quejaba por el accionar de Matías Kulfas, ahora desplazado del área de Desarrollo Productivo.

El legislador porteño Roberto García Moritán ya se cruzó esta semana con representantes del kirchnerismo en la Legislatura y ahora utilizó sus redes sociales para apuntar directamente contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien la acusó de “tuitear chismes”.

García Moritán se hizo eco de un mensaje que la exmandataria escribió en su cuenta de Twitter para quejarse por una difusión en off que se emitió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y que sembraba dudas sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Todo terminó con la salida de la Casa Rosada del titular del área, Matías Kulfas.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, tuiteó Cristina Kirchner después de que Kulfas hiciera circular un escrito donde deslizaba un supuesto direccionamiento de la licitación del gasoducto -a cargo de funcionarios kirchneristas- que ganó el Grupo Techint.

Tras eso, García Moritán tomó el guante y cargó contra la vicepresidenta. “Injusto y doloroso es lo que se sufre en los barrios que usted no pisa hace décadas”, le dijo el legislador de Republicanos Unidos a la antes mandataria.

Pero eso no fue todo. El empresario gastronómico que está casado con Carolina “Pampita” Ardohain continuó: “Qué cómodo tuitear chismes desde su piso en Recoleta, mientras los argentinos no llegan a fin de mes”.

García Moritán no fue el único opositor que se molestó por lo que escribió Cristina Kirchner. En el mismo sentido que el legislador porteño se manifestó su jefe político, el diputado nacional Ricardo López Murphy. “¿Sabe qué es injusto y doloroso? Que la mitad de los argentinos sean pobres. Deje el conventillo y hágase cargo del gobierno que usted eligió y militó”, tuiteó el liberal que integra Juntos por el Cambio.

Su par en el Congreso María Eugenia Vidal, también cambiemita, pero de Pro, fue otra dirigente que cuestionó a la vicepresidenta. “Injusto es salir a trabajar cada mañana y no llegar a fin de mes. Doloroso es que más de la mitad de nuestros chicos sean pobres. Dejen de pelear por Twitter y pónganse a laburar”, pidió la exgobernadora bonaerense.

En tanto, el tuit de la vicepresidenta fue respaldado por los dirigentes que a ella responden dentro del Gobierno e incluso por el mismo presidente Alberto Fernández. “Comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner”, dijo el jefe de Estado, quien decidió la salida de Kulfas -que venía desde hace tiempo apuntado por el kirchnerismo- y el reemplazo del economista de su extrema confianza por el hombre que hasta ahora fue embajador en Brasil: Daniel Scioli.

Compartir

Linkedin Print