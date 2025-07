García Moritán reveló que el presidente Milei lo aconsejó luego de su separación

A casi un año de su separación, Pampita y Roberto García Moritán dejaron atrás sus diferencias por el bien de su hija Ana. Aún así, desde entonces, la vida del economista y la modelo cambiaron abruptamente. Mientras la jurado de Los 8 Escalones (eltrece) comenzó una relación con el polista Martín Pepa, el político atravesó diversos vaivenes hasta que conoció a Priscila Crivocapich, su actual novia. Así las cosas, este miércoles, el empresario recordó aquel momento de su vida y sorprendió al revelar el político que lo apoyó.

Todo comenzó cuando Moritán fue consultado por sus vínculos con la política, específicamente con el presidente Javier Milei. “Me llamó cuando me separé de Caro y hablamos casi 20 minutos”, expresó Roberto en el programa de streaming Neutral.

Impactada por la situación, la periodista Giuliana Maglietti preguntó: “¿Milei sabía todo?. Rápidamente, García Moritán respondió con un chiste: “No sé cuánto sabe, pero si me pregunta a él sí se lo contaría”. Luego de las risas, el invitado continuó: “Na, lo dije en chiste. Él me llamó, estaba preocupado por la familia. Dándome consejos, ánimo. Por sobre todo ánimo”.

Fue entonces cuando el conductor del ciclo comentó: “Estamos en condiciones de decir que Milei te dio consejos personales”. En la charla, la comunicadora resaltó el consejo del mandatario a pesar de no estar casado. En ese sentido, García Moritán retomó y destacó: “No, pero entiende. Yo creo que es una buena persona. Cuando te siente persona y genera ese vínculo es muy generoso con sus emociones. A mi me ha tratado con mucho cariño siempre”.

Luego de dejar su separación atrás, García Moritán realizó su primera salida pública con Priscila Crivocapich. Si bien la relación comenzó hace un mes, la pareja se mostró oficialmente en la inauguración de un nuevo local nocturno en la zona de Costanera.

En la alfombra roja del evento, García Moritán optó por un estilo sobrio y monocromático, con pantalón ajustado, polera y campera negra, elegido para enfrentar las bajas temperaturas cercanas al río. Crivocapich también apostó por un look sofisticado. Lució el cabello suelto y maquillaje en tonos nude. Su vestimenta destacó por unas botas altas de cuero negro, sweater al tono y cartera tipo baguette, combinadas con un tapado estilo teddy blanco que superaba la altura de las rodillas.

Durante la noche, la pareja mantuvo una actitud cercana y mostraron gestos de complicidad ante las cámaras. Se los pudo ver tomados de la mano, sonriendo, y acompañándose en los distintos momentos del evento. La presencia de García Moritán y Crivocapich no pasó inadvertida, marcando así el inicio de una nueva etapa personal y compartida en un espacio que reunió a personalidades del espectáculo y el deporte.

Por su parte, Pampita divide su tiempo entre sus hijos, su trabajo y su relación con Martín Pepa. En uno de sus últimos encuentros, la pareja celebró el Día de la Bandera con una particular y romántica foto. Ambos transmitieron su vínculo con el país, los valores nacionales y el cariño que cada uno siente por el otro. Mediante sus respectivas cuentas de Instagram, la modelo y el empresario se mostraron sosteniendo una bandera argentina con un particular diseño.

En la fotografía, ambos aparecen sonrientes y relajados, consolidando un tono de intimidad y complicidad que acompaña el mensaje patriótico de la jornada. Junto a la foto, el polista agregó emojis de la bandera acompañados por dos corazones en llamas.

La pareja lleva más de un año compartiendo viajes y eventos en distintas ciudades del mundo y ejerciendo el amor a distancia. Vale destacar que Pepa vive en Estados Unidos, donde lleva adelante sus actividades vinculadas al deporte ecuestre.