García reprobó la propuesta de aumento del boleto de colectivo de la oposición

En el Concejo Deliberante capitalino tomó estado parlamentario un proyecto de ordenanza presentado por un sector de la oposición en el que se solicitaba un incremento en la tarifa del transporte público de pasajeros, el cual al instante fue rechazado por el Bloque del Partido Justicialista en el recinto.

En ese sentido, el presidente del bloque, el concejal Hugo García, dijo que se trata de una “contradicción”, por cuanto “primero hablan de un 50% en sintonía con la suba de haberes de estatales que el gobernador Gildo Insfrán dispuso en tres etapas. Pero sin embargo, la sumatoria de lo que plantean ronda el 67 %”.

De manera que esto así planteado “está lejos de ajustarse a la realidad”, respondió tajante. “Me resulta extraño y me llama la atención la inmadurez parlamentaria” de algunos de los integrantes del arco opositor, cuestionó.

Procedimiento

A su vez, indicó que en el tratamiento de la tarifa son varias cuestiones a tener en cuenta. Según detalló, “primero, no tenemos el manejo de los coeficientes de variaciones en lo que establece el pliego de la licitación, que enuncia que cuando hay una variación entre el 8 y el 10% de los insumos que, generalmente, son el combustible, cubiertas y aceite, la empresa prestataria del servicio tiene la facultad de pedir una actualización de la tarifa”.

A partir de ahí “es que se manda el pedido al Ejecutivo Municipal y éste, con todo lo que considera que se tiene que analizar, lo gira al ámbito legislativo para dar el marco jurídico de acuerdo al análisis de los elementos que se disponen para buscar la mejor manera y considerar la viabilidad de lo que plantea la empresa”.

En este caso, Crucero del Sur “plantea 85 pesos el valor de la tarifa”, solicitud que el oficialismo está en total desacuerdo y que en lo personal afirmó categórico que le parece una “barbaridad”.

Aclaró también García que si bien en su momento “esto lo hemos conversado con la oposición en forma informal en la comisión, pero sin profundizar en el tema”, por lo que en vista de lo sucedido “primó en ellos un aceleramiento tremendo por tratar de marcar alguna situación que no es la que corresponde”, analizó sobre “las segundas intenciones que tuvieron”.

“Se apresuraron”, fue otro de los términos enunciados por el experimentado dirigente sobre lo desacertado de la presentación del proyecto de ordenanza, ya que “no están los elementos suficientes” para analizar todavía el incremento de la tarifa en el ámbito del recinto legislativo.

Recién cuando “podamos tener acceso al expediente con las informaciones correspondientes se marcarán las cuestiones”.

No obstante, “el transporte ha sido uno de los más castigados en el tiempo de la pandemia de casi dos años”, observó, más allá de que se trató de sostener en el tiempo al sector en el tema salarial con los subsidios.

Eficiencia

García apuntó también que el mundo padeció esas mismas dificultades de rentabilidad. En consecuencia, aseguró el concejal que comparte por supuesto las exigencias en cuanto a querer que el transporte “sea eficiente”, acentuando que “ese tiene que ser nuestro objetivo final”, pero que “para poder transitar ese camino tenemos que ir haciendo en el medio el análisis pertinente en función de los tiempos que tenemos”.

En esa línea, subrayó que “lo primero que debemos garantizar es la eficiencia del servicio público para que la gente pueda trasladarse según las necesidades que tenga”.

“Así que no se avalará que el valor del boleto sea de 85 pesos de ninguna manera como pretende la empresa Crucero del Sur”, confirmó.

Además, el bloque justicialista exigirá el cumplimiento de los horarios de las frecuencias de los colectivos, coincidiendo plenamente en los reclamos de los vecinos capitalinos, concluyó.

