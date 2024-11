Garnacho: «Estoy ansioso por seguir ganando cosas con la Selección»

Alejandro Garnacho, delantero del Manchester United, habló con el sitio oficial de los Red Devils y fue consultado sobre la Selección Argentina, donde contó sus sensaciones a la hora de defender al seleccionado campeón del mundo y al que eligió por opción antes que España.

“Las primeras veces me costaba un poco más», confesó el ‘Bichito’. «Siempre que eres nuevo te cuesta adaptarte, pero la verdad es que la gente de Argentina me ha tratado bien desde un principio y ahora estoy muy cómodo. Poco a poco intentando sumar más minutos y ayudar. Estoy ansioso por seguir tratando de ganar cosas con la Selección”, aseguró.

Si bien no estuvo en la lista de 26 que jugó en Qatar, sí fue parte del plantel campeón de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

“Es una gran presión porque es una Selección muy grande. Viene de ganar la Copa América dos veces y el Mundial. Aunque me olvido de la presión cuando estoy en el campo”, expresó.

Cómo juega Garnacho

según Garnacho

Garnacho, quien en estos días fue noticia por un cruce viral con Casemiro dentro del campo de juego en el empate a uno ante Chelsea, destacó cuáles son sus principales características y lo que intenta en la cancha.

«A mí siempre me ha gustado ser un jugador diferente y atrevido. Intentarlo y si la pierdo volver a intentar, nunca rendirme. Me gusta ser ese tipo de futbolista y en el futuro poder mejorar y llevar a más mi potencial. Siempre intento hacer lo mejor que puedo, a veces te sale y otras veces no. Aunque trato de aportar lo más que pueda», declaró, y se definió como un jugador ‘entretenido’.

«Es verdad que mi juego es más directo. Intentar y llegar lo más rápido posible a la portería. Desde pequeño siempre he sido una persona que nunca ha tenido miedo de nada, nunca me pongo nervioso. Es un punto positivo para rendir», explicó.

Por último, el delantero aseguró que le gustan los partidos ‘grandes’: “Puede tener un partido mejor o peor, tanto individual como en equipo, pero la verdad es que a mí me han gustado esos escenarios, los partidos grandes. Como las finales en Wembley, sean partidos en casa o fuera. Los partidos que me gusta jugar de verdad son contra clubes grandes. Estoy siempre preparado y quiero hacer lo mejor posible”, concluyó.