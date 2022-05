Gasoil: Bigatti se mostró en desacuerdo con Las restricciones de venta a vehículos extranjeros

Compartir

Han sido múltiples las medidas adoptadas por las diferentes petroleras que operan en el país debido a la falta de combustibles. Tal es el caso que en las estaciones de servicio de YPF solamente venderán combustibles Premium a los vehículos de cualquier tipo con patente extranjera. «No me parece muy afortunada la medida», expresó Luis Ángel Bigatti, Presidente de la Cámara de Estacioneros, al Grupo de Medios TVO.

«Hay una nueva disposición en el caso de YPF, de que a las patentes extranjeras, sean autos o camiones, se les venda el producto Premium. En la práctica el problema es que no tenemos, en este caso no tenemos ni el común ni el Premium», agregó Bigatti.

La medida adoptada apunta a que los vehículos extranjeros no paguen por el combustible más económico como son los de categoría común, y a que exista disponibilidad para los consumidores internos, que representan un mayor volumen.

«Es sumamente incómodo, discriminatorio y perjudicial el hecho de que se tome una medida de esta naturaleza contra alguien que está viniendo de otro país como turista o a realizar una operación comercial. No me parece muy afortunada la medida, de todas maneras la realidad es que tendríamos que buscar el origen de la enfermedad que tenemos de la falta de gasoil», manifestó al respecto el empresario.

Cabe señalar que semanas atrás, la petrolera Shell decidió cerrar sus operaciones en la región por la bajante que existe en el Río Paraná, lo que afectaría el abastecimiento de combustible al reemplazarse esa vía por la terrestre. «Se debió haber evitado y la responsabilidad es del Estado», lamentó.

«Ayer estuvimos prácticamente sin combustible, el día viernes a mi estación de servicio no se le cargó. El camión tarda entre ir y volver 2 días para abastecer una estación de servicio, esto derivado de la bajante del río, sumado a la falta de dragado; por eso se resiente la oferta y a eso se agrega un incremento de la demanda en el caso de gasoil. Es una cuestión que significa nerviosismo, gente que no puede continuar el viaje, nos ha pasado», concluyó Bigatti.

