Gasto de capital de Nación en provincias del NEA cayó, pero Formosa tuvo la mayor alza de la región

De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, la inversión real directa y transferencias de capital de la Administración Pública Nacional a las provincias de la región del Nordeste argentino (NEA) acumulado a mayo 2020, cayó un 10% respecto al mismo período del 2019.

En ese marco, se destaca un importante crecimiento mostrado por Formosa (+36,7% interanual), al tiempo que Chaco mostró la mayor caída de la región (-31,9%). Misiones, por su parte, tiene la ejecución nominal más alta de la región ($1.185 millones).

En el total país, la inversión real directa y transferencias de capital a las provincias argentinas totalizó $38.985 millones en el período acumulado enero – mayo 2020, sufriendo un descenso del 6,7% respecto a igual período del año anterior.

Cabe aclarar que el total nacional incluye no solo a las 24 jurisdicciones sino también a lo relativo a “interprovincial”, “nacional” y “no clasificado”,

Observando por regiones, Cuyo (+23,6%), el NOA (+6,5%) y la Pampeana (+1,9%) tuvieron incrementos interanuales, al tiempo que el NEA (-10%) y la Patagonia (-17,1%) observaron descensos.

¿Qué pasó en el NEA?

A nivel regional, por su parte, el NEA en total registró una ejecución de $3.871 millones, representando así el 9,9% del total nacional, y cayendo a nivel interanual un 10%.

En la región, Misiones tuvo la ejecución nominal más alta: $1.185 millones, experimentado un crecimiento interanual del 6,5%. A su vez, Chaco tiene la segunda mayor ejecución con $1.136 millones, pero sufrió una caída del 31,9% interanual. Formosa, por su parte, muestra un importante crecimiento del 36,7% interanual, el más alto de la región y el quinto a nivel nacional, pero su ejecución es nominalmente hablando la menor de la región ($663 millones). A su vez, Corrientes mostró una ejecución de $883 millones y una caída interanual del 14,4%.

Cabe destacar en este punto las diferencias en los grados de ejecución (el total devengado en pesos respecto a su crédito presupuestario vigente): mientras Misiones tiene el más alto de la región (42,7%), Chaco tiene el más bajo (25,1%), explicando en parte los resultados finales. Formosa tiene el 37,7% y Corrientes el 34,3%.

Total país

Observando las variaciones interanuales del total devengado a mayo 2020 a nivel nacional, hubo once jurisdicciones con crecimientos: lideran La Pampa (+193,3%) y Tucumán (+155,5%), seguidas de San Juan (+76%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+63,9%) y Formosa (+36,7%). Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Salta, Río Negro y Misiones son las otras que tuvieron incrementos.

En el otro externo, Catamarca (-66,1%), Santiago del Estero (-49,9%) y Santa Cruz (-40,1%) fueron las provincias que registraron las mayores caídas.

Se debe destacar que La Pampa, que tiene el mayor incremento interanual del país, es la provincia con el mayor grado de ejecución: 69,3%, mientras que ninguna otra jurisdicción supera los 50 puntos.

En marzo el gasto de capital se había acelerado notablemente, y en abril se redujo notablemente el gasto de capital, desacelerando su crecimiento por la plena vigencia del mes completo de la cuarentena. Mayo vino a cambiar la dinámica a partir de ciertas flexibilizaciones que le permiten ser así el mes con la segunda mayor ejecución en lo que va del año, totalizando $11.858 solo en este mes.

En las provincias del NEA se observa el mismo fenómeno: las cuatro provincias vieron crecer notablemente el gasto de capital en marzo, que se redujo con fuerza en abril, pero mayo piso un poco el acelerador, salvo en Misiones. El caso formoseño es el más fuerte de la cuatro, ya que lo ejecutado solo en mayo representa el 57% del total devengado anual. Misiones por su parte, es la única provincia que tuvo una ejecución nominal menor en mayo que en abril.

Per Cápita

A nivel per cápita se observan notables diferencias: mientras que por cada riojano en el acumulado 2020 se llevan invertidos $7.158,3 en concepto de capital, vemos en el otro extremo que por cada habitante de Santa Cruz se invirtió solo $273,4.

En el caso de las provincias del NEA, el rendimiento que tuvo Formosa en mayo la llevaron a ser la provincia con el mayor gasto de capital per cápita de la región: $1.095,5 por formoseño; le sigue Chaco con $943,1; Misiones con $942,7 y cierra Corrientes con $787,8. El promedio nacional es de $859,1 por habitante, por lo que, en el NEA, solo Corrientes se ubicó por debajo.

De esa manera, Formosa pasó de tener el menor gasto per cápita de la región a ser el más alto en el NEA.

El informe toma como base los datos publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.