Gastón Giménez: “De la MLS me sorprende mucho la organización que tienen”

El mediocampista formoseño Gastón Giménez, jugador de Chicago Fire se refirió a la reanudación de la competencia en Estados Unidos, con formato de Mundial, en Disney y a partir del 8 de julio. “Le buscaron la vuelta”, dijo.

Gastón Giménez, exjugador de Vélez, apenas pudo jugar un partido con el Chicago Fire, antes de la suspensión de la MLS por la pandemia del coronavirus. Ahora, se enfoca en el regreso del fútbol en Estados Unidos: los 26 equipos competirán con formato de Mundial, que llevará el nombre de “MLS is Back” (“La MLS ha vuelto”), en el Walt Disney World Resort en Florida a partir del 8 de julio.

-¿Qué te encontraste en Chicago?

Me encontré con una ciudad hermosa. Me encantó. Después, con el equipo de fútbol, no pude entrenar demasiado, pero me encontré con una estructura del club, con un trato especial con el grupo. Todo trabajan para que al equipo no le falte nada. Durante la pandemia han estado excelente, estuvieron atentos a cada uno de nosotros para que estemos bien. Hicieron muchas cosas para que mentalmente estemos fuertes para salir de este momento. Después, futbolísticamente no pude hacer demasiado. De lo poco que vi, me encontré con un equipo físciamente muy bueno. Hay una calidad importante que me ilusiona para este minitorneo en Orlando.

-¿Hubo algo que te haya sorprendido?

-Me sorprende mucho la organización que tienen. Buscan que el jugador esté preparado no sólo físicamente. Se preocupan mucho por la persona. No es tan normal en el fútbol. Por ejemplo, en todo este tiempo hasta hoy nos mandaban comidas, viandas, para toda la semana, cosas del club para entrenar. Mandan viandas individuales pero pueden comer dos personas. Vino mi señora y puede comer tranquilamente. Hacen yoga y cosas para estar bien. Después, la MLS manda muchos mails, donde te dicen “hoy es día de finanzas”. Nos daban ejemplos de links para saber cómo manejar el dinero, cómo gastar, qué tiempo le dedicás. Así, mails, cada dos días de distintas cosas.

-Son deportistas que quieren cuidar, porque en función que ustedes se cuiden, más les van a rendir…

-Un detalle mínimo. Uno de esos tantos mensajes era algo muy básico para cualquier ser humano, como el saludo. “Saludar hace bien a uno mismo” y empiezan a explicar.

-¿Te imaginabas el vacío que ibas a dejar en Vélez? ¿Creés que tu salida fue detonante para que se vaya Heinze?

-No lo escuché decir eso. No sé qué decirte. No lo sé. Lo único que sé es que fue un gran equipo, con un grupo humano impresionante, que él formó. Todos acompañamos. Fue algo hermoso lo que se vivió desde adentro, más allá de los buenos resultados. Lo que se logró dentro de ese grupo fue hermoso.

-Te llevó ese gran equipo a ser convocado en la Selección Argentina. Después de ir a la MLS, ¿pensás que te puede acercar o alejar?

-No lo sé. Lo dije un tiempo antes de todo este parate. No es algo que lo tenga en mi cabeza. Se dio y lo disfruté mucho. Trabajé muchísimo para que se me dé esa recompensa. Sé que no lo tengo que buscar, sino hacer las cosas bien en mi equipo. Después de este parate, lo único que quiero es entrenar y jugar. Pienso sólamente en eso.

-¿Cómo tomás este momento de la pandemia?

-Hablo con mis amigos de Vélez y mi familia. Está complicado. Hay que cuidarse del virus. Hay gente que está pasando mucha hambre, es una realidad. Hay gente que necesita trabajar. Es todo muy complicado.

-¿Qué expectativa tenés en el regreso de la MLS?

-No lo veía cerca para nada, por la cantidad de infectados que hay. Ahora, le buscaron la vuelta para que haya competencia. Y nosotros obviamente estamos contentos y felices por jugar este torneo. Es jugársela en los primeros tres partidos y darle para adelante para ver si podemos hacer un buen torneo. Podemos hacer un lindo campeonato.

-¿Fuiste a sacarte una foto en la estatua de Michael Jordan?

-No, no tuve tiempo de recorrer nada. A los dos días viajé, jugué de vuelta, llegué y se suspendió todo. Por precaución, no salía. Cuarentena obligatoria no había, pero sí estaba todo cerrado, muy poco movimiento en la calle, y uno trataba de cuidarse. No pude recorrer la ciudad. Ahora está mucho mejor.

Fuente: TyC Sport.