Gastón Giménez, de “olvidado” por Lionel Scaloni a goleador de la Selección paraguaya

El volante, que convirtió el gol de la victoria de la Albirroja, tuvo un paso por la Selección Argentina y lo dejaron en la concentración.

Gastón Giménez se nacionalizó paraguayo por pedido de Eduardo Berizzo y rápidamente comenzó a pagar en la Selección. El volante convirtió el gol del triunfo ante Venezuela en Mérida y pasó de ser “olvidado” por Scaloni a goleador del país vecino.

El Tonga, de gran paso por el Vélez de Heinze, tuvo su chance en la Albiceleste en una serie de amistosos ante México, en los que fueron los primeros pasos de Lionel Scaloni al frente de Argentina.

En el primero de los enfrentamientos, el volante ingresó dos minutos en Córdoba por Leandro Paredes.

Ese 17 de noviembre de 2018, la Selección ganó 2 a 0 con goles de Ramiro Funes Mori e Isaac Brizuela, en contra.

La curiosa situación la vivió en el segundo encuentro. A pesar de que no jugó, ese partido quedó marcado como el día que se olvidaron de Giménez en la concentración. El volante no se subió al micro que fue rumbo al Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y tuvo que llegar en un auto particular. ¡Increíble!

Tras salir del Fortín y arribar a la MLS para jugar en Chicago Fire, el volante fue llamado por Eduardo Berizzo, que lo quería tener en cuenta para la Selección de Paraguay.

El Tonga terminó los trámites y fue titular en los dos primeros partidos de las Eliminatorias. No tuvo que pasar mucho tiempo para que el Toto tenga razón.