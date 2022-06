Compartir

Linkedin Print

El conductor de Seres Libres ya oficializó su romance con quien fuera su amiga desde hace varios años

La relación comenzó hace muchos años. Y comenzó como una gran amistad. Una amistad que, para ellos, parecía mucho más fuerte que cualquier relación de pareja. Sin embargo, con el correr del tiempo, Gastón Pauls y Liz Solari fueron descubriendo que entre ellos nacía otro sentimiento. Y pese a los temores iniciales, ya que ninguno de los dos quería poner en peligro el lazo que los unía, no les quedó más remedio que entregarse al amor.

“Están oficialmente de novios”, cuentan hoy los allegados a la pareja. Y aseguran que el conductor de Seres Libres ya habría oficializado la relación frente a sus hijos, Muna y Nilo, fruto de su relación de siete años con Agustina Cherri. Por su parte Liz, que aún sigue con residencia fija en Córdoba, ya estaría planeando mudarse definitivamente a Buenos Aires para comenzar la convivencia con Pauls. Y la noticia habría sido recibida con mucha felicidad por el entorno de ambos

Cabe recordar que, tras seis años de noviazgo, Solari se había casado en 2018 con el empresario italiano Walter Fara en las paradisíacas playas de Cancún. Y Gastón, por entonces su amigo, había estado presente en aquella celebración. “Acompañarte en este momento hermoso de tu vida. Acompañarnos. En el viaje. Ahí vamos. Te adoro”, había escrito el actor en su cuenta de Instagram, arrobando a Liz junto a una foto de ambos. Y ella no dudó en responderle: “Tan agradecida de tenerte en mi vida. Gracias por tu amistad verdadera, por tu amor inmenso y tu buen corazón. Por estar siempre. Allá vamos”.

Lo cierto es que, con la llegada de la pandemia del coronavirus, en el año 2020 la relación entre la actriz y su esposo se deterioró. A ella las restricciones la encontraron en la Argentina y, durante varios meses, la pareja permaneció alejada por razones de fuerza mayor. Hasta que, finalmente, sobrevino la separación. Y, como tantas otras veces, Liz encontró consuelo en los brazos de su amigo Gastón, quien casualmente venía de terminar su noviazgo de un año con Camila Canicoba Jaimes.

Los primeros rumores que los vincularon sentimentalmente, cuentan, habrían sido infundados. Es que en septiembre del 2021 ambos habían sido sorprendidos en Montevideo, donde se dijo que habían viajado para darle rienda suelta a la pasión. Pero la realidad es que, en aquel momento, los actores habían sido convocados para filmar una serie de Amazon de Jesús Braceras, llamada Barra Brava, razón por la cual estaban alojados en el mismo complejo hotelero. Y, hasta entonces, los dos aseguraban que lo que los unía era solo una férrea amistad. Y quienes los conocen daban fe de esto.

Pero lo cierto es que, cada vez, Gastón y Liz parecían tener más cosas en común. De hecho, en mayo de este año, ambos compartieron imágenes de un viaje que hicieron juntos a Roma en el marco unas charlas que ofrecieron para los jóvenes de la Escuela Internacional Laudato Sí. “Todos tenemos la responsabilidad de hacer el bien desde donde estamos. Hagamos el trabajo de unir, de buscar puntos de encuentro para trabajar en equipo, así nos fortalecemos. No necesitamos pensar igual sino ponernos de acuerdo en el objetivo común y como llevarlo adelante”, había escrito la actriz en una historia, adjuntando una foto en la que se la veía en el encuentro junto a Pauls.

Así las cosas, aunque a ninguno de los dos les interese blanquear el noviazgo frente a la prensa, la realidad es que tampoco tienen ningún motivo para seguir ocultando la historia de amor que los une. Y lo más probables es que, en los próximos días, se los empiece a ver más seguido tanto compartiendo algunos compromisos laborales como disfrutando de la vida cotidiana.

Compartir

Linkedin Print