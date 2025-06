Gastos en dólares: avanzan en diferenciar salidas por turismo de compras internacionales

El Gobierno pretende discernir en los números del Banco Central cuántos consumos en dólares corresponden a turismo y cuáles son pagos a proveedores de bienes y servicios del exterior. Cuáles son los datos que ahora les pide a los emisores de tarjetas.

El Gobierno busca identificar y diferenciar los consumos que corresponden a turismo y aquellos que son pagos a proveedores de bienes y servicios del exterior, como las plataformas de streaming.

Con ese objetivo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicó este lunes una Resolución General en el Boletín Oficial donde establece que «entidades administradoras de tarjetas de crédito deben informar los consumos en el exterior efectuados por titulares y adicionales de tarjetas de crédito, de compra y/o débito emitidas en el país».

Así, lo que busca es identificar mejor las transacciones internacionales. «Los pedidos de información tienen fines estadísticos. El BCRA exigió a los emisores identificar mejor las transacciones internacionales», aseguró una importante fuente de la City.

El problema es que en la actualidad los rubros de gastos con tarjetas en turismo, viajes y los servicios y bienes en dólares que se adquieren en el exterior están agrupados en la misma cuenta «Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta» que informa el Banco Central.

Como el déficit cambiario por emisión turística está creciendo, el Gobierno puso la mira conceptos que busca diferenciar. Los números de turismo emisivo, en detrimento de los del turismo receptivo, se emparentan con la fortaleza del peso y el acceso al «dólar barato», y de ahí el interés oficial en lograr esa separación.

Por eso, ahora, entre otras cuestiones, ARCA solicita el siguiente detalle de las operaciones en el exterior de tarjetas de titulares emitidas en el país:

Número de tarjeta.

Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Fecha de la operación.

Identificación del país.

Identificación de la moneda de origen.

Monto de la operación en moneda extranjera.

Monto de la operación en pesos.

Nombre del comercio.

Código de rubro del comercio.

Número de identificación del comercio.

El Gobierno no busca desalentar los pagos en dólares al exterior, sino saber cuáles corresponden al sector del turismo y cuáles a otros rubros. La medida llega tres semanas después que Daniel Scioli anunciara en redes sociales que el Gobierno y el Banco Central trabajan «para diferenciar los números del MULC sobre lo que son realmente los gastos en Turismo».

«La inclusión de otros conceptos como el e-commerce o suscripciones a plataformas digitales (Amazon, Netflix, Spotify, etc.) en el cómputo, distorsiona la información real del impacto económico del sector. A partir de julio, esta balanza tendrá más claridad y los números del turismo no incluirán conceptos que distorsionan los números reales», afirmó por aquel entonces el secretario de Turismo.

Según el último dato oficial del BCRA, en abril pasado se registraron egresos netos en concepto de gastos por viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes por u$s 765 millones.

En el Ejecutivo quieren determinar cuántos de esos millones corresponden a gastos en turismo y cuántos a compras internacionales.